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Geçen sene 103. sıradaki Türkiye bu sene...

Özellikle İspanya’daki sağlık çalışanları tarafından çokça eleştirilen İspanya’nın sağlık sistemi Almanya, Fransa ve İngiltere’yi geçerek sekizinci oldu.

Geçen sene 103. sıradaki Türkiye bu sene...

Birinciliği ve ikinciliği sırayla Andorra ve İzlanda alırken Türkiye ise 81. sıraya yerleşti.

İngiltere merkezli sağlık araştırmaları dergisi The Lancet’ın, Bill ve Melinda Gates Vakfı ile birlikte yayınladığı "Kalite ve Sağlık Hizmetlerine Erişim" başlıklı rapora göre İspanya 90 puanla halk sağlığı dünyanın en iyi sekizincisi oldu. 

Difteri, kızamık, boğmaca, solunum yolu hastalıkları, diabet, rahim kanseri, testis kanseri, lösemi gibi otuz hastalığın ülkelere göre iyileştirilme oranlarının baz alındığı listenin en tepesine 95 puanla Andorra yerleşti. Onu 94 puanla İzlanda ve 92 puanla İsviçre, takip etti. 90 puan alan İsveç, Norveç, Avusturya, Finlandiya ve İspanya ise İsviçrenin ardına sıralanan ülkeler oldular. ABD, 81 puanla 31. olurken geçen sene 103. sıradaki Türkiye bu sene 81. sıraya yükseldi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #İspanya #sağlık çalışanı #almanya #fransa #ingiltere
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