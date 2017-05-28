Konya Gıda ve Tarım Üniversitesince, Sağlık Bakanlığının desteğiyle başlatılan çalışma ile Türkiye'nin haşereyle mücadelesinde etkin ilaçlar haritası çıkartılacak.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesince (KGTÜ) karasinek, sivrisinek ve hamam böcekleri üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda Türkiye'nin haşereyle mücadelesinde etkin ilaçlar haritası çıkartılacak.



Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen projenin, pilot bölge seçilen Konya bölümünü yürüten KTGÜ Stratejik Ürünler Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SARGEM), farklı coğrafi bölgelerde zararlılara karşı kullanılacak ilaçları belirleyecek.



Haşere ile mücadelenin daha bilinçli şekilde yapılmasını sağlayacak çalışma ile çevreye zarar vermeden daha ekonomik ve etkin çaba gerçekleştirilecek.



KGTÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin Türkiye tarımı için önemli olduğunu söyledi.



Başta belediyeler olmak üzere zirai alanlarda, zararlı böcekler ve hastalıklarla mücadelede birçok tarım ilacı kullanıldığını anımsatan Çökmüş, şunları dile getirdi:



"Bu tarım ilaçlarına benzer, sivrisinek, hamam böceği ve karasinek için de bazı ilaçlar kullanıyoruz. Özellikle 1950'den sonra bütün dünyada bu ilaçlara karşı zararlı böceklerde direnç ortaya çıktı. Dolayısıyla bu direnç durumunu gözetmeden bir bölgede ilaçlama yapıldığında, yeterince başarılı olunamadığını gördük."



Çökmüş, Türkiye'nin farklı bölgelerinden böcek ve sinek örnekleri aldıklarını, bunların hangi ilaçlara karşı dirençli olduğunu tespit çalışmaları yaptıklarını anlattı.



Bölgelerde hangi ilacın faydalı olabileceğinin belirleneceğini vurgulayan Çökmüş, "Araştırmalar neticesinde, kullanılan ilaçların hangilerinin maliyetli ve çevre sağlığını olumsuz etkilediğini söyleyebileceğiz. Sağlık Bakanlığı, bu çalışmayı ilk başta bütün Türkiye'de uygulamak yerine, metot ve deneylerin standart olması açısından pilot bölge olarak Konya ve Şanlıurfa'yı seçti." diye konuştu.



Doğru ve bilinçli mücadele sağlanacak



Çökmüş, araştırma kapsamında Konya'daki 5 değişik bölgeden numune aldıklarını, yerel yönetimlerin kullandığı ilaçlara karşı hayvanların ne derece direnç kazandığının tespitinin yapılacağını dile getirerek, şöyle devam etti:



"Hangi ilaçlara direnç kazandıklarını belirledikten sonra yerel yönetimlere diyeceğiz ki 'Bu ilaçları kullanmanıza gerek yok.' Haşerelere karşı etkili ilaçlar laboratuvar çalışmalarının ardından tespit edilecek. Bu şekilde hem doğru ilaç kullanmış olacağız hem gereksiz ilaç kullanmayacağız hem de çevreye kötü amaçlı müdahale etmemiş olacağız. Gereksiz maddi bir külfetin altına girmemiş olacağız. Çalışmalarımız tamamlandıktan sonra böcek türlerinin haritası çıkarılarak, bunun tüm Türkiye'yi kapsaması sağlanacak. Projemiz gelecek nesillere daha dengeli ve korunmuş bir doğa bırakabilmek açısından son derece önemli."



"Uygun kullanılmayan ilaçlar doğayı tahrip ediyor"



Üniversitenin Biyosidal Ürün Analiz Laboratuvarı Biyolojik Etkinlik Birim Sorumlusu Hakan Eligül de haşere üzerinde kullanılan ilaçlar için biyolojik ve kimyasal etkinlik testleri yaptıklarını a

ktardı.



İlaçların, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden toplanan canlı popülasyonlar ile Dünya Sağlık Örgütünden alınan popülasyonlarda denendiğini vurgulayan Eligül, "Uygun görülen ve popülasyona etki eden ilaçlar ruhsatlandırılıp verilmeye başlanacak. Uygun kullanılmayan ilaçlar doğayı tahrip ediyor. Haşereyi öldürmediği gibi daha da dirençli hale gelmelerine sebep oluyor. Bu durum daha ciddi sonuçlara yol açabiliyor." diye konuştu.