Hastalar kendini evinde hissediyor

Yozgat Şehir Hastanesi, hastalara ve refakatçilere otel konforunda hizmet sunuyor

Otel konforunda hizmet sunulan Yozgat Şehit Hastanesinde hastalar, banyosu, tuvaleti, refakatçi koltuğu ve televizyon bulunan odalarda kalırken kendilerini adeta evlerinde hissediyor.

Yozgat Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tıbbı Hizmetler Başkanı Cahit Kayan, 475 yataklı Yozgat Şehir Hastanesinin 16 Ocak'ta hasta kabulüne başladığını anımsattı.

Şehir hastanesinde otel konforunda hizmet verdiklerini vurgulayan Kayhan, "Hastanede 158 tek yataklı, 128 de çift yataklı servis odaları ile loğusa odaları mevcut. Burada, yatan hasta konforunu çok üst düzeye taşımış bulunmaktayız. Şu anda hepsi özel oda sayılır." dedi.

Eski devlet hastanesinde koğuş sistemi ve 4 kişilik odalar bulunduğunu hatırlatan Kayhan, şunları kaydetti:

"Eski hastanemizde tek yataklı oda sayımız çok azdı. Bu hastanede nitelikli yatak sayısı artırıldı. Hepsi tek yatak sayılır. Odaların hepsinde banyosu, tuvaleti, refakatçi koltuğu, televizyon bulunuyor. Hasta kesinlikle kendisini evinde hissediyor. Bazı hastalar tedavilerinin sonunda biraz daha kalmak istiyor."

Hasta refakatçisi Gürsel Parlak da Yozgat Şehir Hastanesinin mükemmel olduğunu belirterek, "Gelen hastalarla birebir ilgi ve alaka çok muhteşem. Eskiden özel oda denirdi, kısıtlı olduğu için özel odalara yerleşmek sorun olurdu. Şimdi odaların hepsi özel. İçerisinde, banyosu, tuvaleti var. Evimizde bulunandan daha fazlası var. Televizyon var, yemek masası var, refakatçi için koltuk koymuşlar. Avrupa standartlarından daha üstün." diye konuştu.

Tedavi gören hastalardan Ülkü Kızılaslan da hastanenin çok konforlu olduğunu ifade ederek, "Tuvaleti, banyosu var. Eşim refakatçi olarak yanımda kalıyor. Çok memnunuz, burası çok rahat." dedi.

Refakatçı Haydar Kızılaslan da hastanenin yapılmasına katkı sağlayanlara teşekkür ederek, "Hastanemiz çok güzel, hizmetleri çok güzel, odalar tek kişilik. Çok memnunuz. Allah, devletimizden, milletimizden razı olsun." ifadelerini kullandı.