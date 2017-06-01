Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, kemik uzaması rahatsızlığı nedeniyle öğretmenlerinin evde eğitim verdiği Ahmet Dinleyici, ikinci dönem ortak sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak, birinciler arasında yer aldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kemik uzaması rahatsızlığı nedeniyle okula gidemediği için evde eğitim verilen 14 yaşındaki Ahmet Dinleyici, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi ikinci dönem ortak sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak, birinciler arasında yer almayı başardı.

Dörtyol Yeniyurt Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Ahmet Dinleyici (14), kemik uzaması rahatsızlığı nedeniyle okuluna devam edemedi.

Tedavi gören öğrencinin öğretmenleri, ders saatleri dışında Dinleyici'nin evine gelip, eğitimini sürdürmesini sağladı. Okula gidemeyen öğrencinin sınavları da evde yapıldı.

Okul Müdürü Ali Demir, AA muhabirine, zeki ve çalışkanlığıyla dikkati çeken öğrencinin geçirdiği bir dizi operasyonlar nedeniyle okulundan uzak kaldığını, bu yüzden eğitimini evde sürdürdüğünü belirtti.

Öğrencinin TEOG sınavlarına sıkı bir hazırlık yaptığını belirten Demir, "Emeğimizi boşa çıkarmadı. 120 sorunun tamamını yaparak Türkiye'de derece aldı. Kendisine ve tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Anne Songül Dinleyici de oğlunun rahatsızlığını öğrendiğinde çok üzüldüklerini söyledi.

Oğlunun ameliyat sonrası uyandığında ilk olarak "Anne okula nasıl gideceğim?" diye sorduğunu anlatan Dinleyici, "Ancak öğretmenleri onu yalnız bırakmadı. Her gün eve gelerek ders verdiler ve eğitimini evde yaptırdılar. Allah hepsinden razı olsun. Aldığı sonucu da eve gelip söylediler ve az da olsa ayağa kalkabilen oğlumuzu okula götürdüler. O da aylardır hasretini çektiği okuluna kavuştu." diye konuştu.

TEOG birincileri arasında yer alan Ahmet Dinleyici ise öğretmenlerinin, tedavi süresince kendisini hiç yalnız bırakmadığını dile getirdi.

"Onların yüzünü kara çıkarmadım, verdikleri emek boşa gitmedi." diyen Dinleyici, "Hedefim iyi bir fen lisesine gitmek. Bugün okula da gittim, arkadaşlarımla sınıfa girdim. İnşallah daha iyiye gidecek." ifadelerini kullandı.

Ahmet Dinleyici, vefat eden babası İsmet Dinleyici'ye armağan etmek istediği başarısının sevincini, annesiyle paylaştı.