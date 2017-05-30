İzmir'de, inşaatta çalışırken dengesini kaybetmesi sonucunda üzerine düştüğü 1 metrelik demirin 40 santimetresi göğsüne saplanan işçi, vücudundaki demirle ameliyata alındı

İzmir'de, çalıştığı inşaatta dengesini kaybederek düşmesi sonucunda vücuduna 1 metrelik demir saplanan ve bu demirle ameliyata alınan işçi, 7 kişilik ekibin operasyonuyla sağlığına kavuştu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Karşıyaka ilçesinde bir inşaatta çalışan ve isminin açık yazılmasını istemeyen A.Y, dengesini kaybederek 1 metre yüksekten demirlerin üzerine düştü.

Yaklaşık 1 metrelik demirin 40 santimetresi, A.Y'nin sağ koltuk altından göğüs kafesine girdi. A.Y, ilk müdahalesini yapan 112 Acil Servis ekiplerince Medical Park İzmir Hastanesine kaldırıldı.

Filmi çekilen ancak tomografi cihazına vücudunun dış bölümündeki 60 santimetrelik parçadan dolayı giremeyen A.Y, ameliyata alındı.

Ameliyathanede vücudundaki demir çıkarılan A.Y, 7 kişilik ekibin başarılı operasyonu sonrasında yaşama tutundu.

Medical Park İzmir Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Melih Kaptanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, A.Y'nin ilk muayenesinde şok bulguları bulunmadığını gördüklerini, bu durumun da sevindirici olduğunu belirtti.

Birçok vakada ana damarlarda oluşan hasarlar nedeniyle yaralının hastaneye yetiştirilemediğini dile getiren Kaptanoğlu, şöyle konuştu:

"Yaralının vücudunun dışındaki demirden dolayı cihaza girilemeyeceği söylendi. Bizim demiri çekmemiz gerekiyordu ama çekince gerekli müdahale zamanını bulamayız diye bunu ameliyat şartlarında yapmaya karar verdik. Hastayı ameliyata aldık uyuttuk. Acı, sızı duymadan gerekli önlemleri aldık daha sonra tereyağından kıl çeker gibi demiri çektik çıkardık."



3 santimetreyle kurtuldu

Operasyonun yaklaşık 1,5 saat sürdüğünü kaydeden Kaptanoğlu, yaralının, vücuduna yaklaşık 40 santimetrelik bir demir parçasının girmesine rağmen çok şanslı olduğunu aktardı.

Prof. Dr. Kaptanoğlu, "Demir 3 santimetre daha ilerlemiş olsaydı, soluk borusu, yemek borusu, ana toplar damar ile kalbe giren çıkan damarları yaralayabilirdi, o zaman hayati riski çok yüksek olurdu." ifadelerini kullandı.

Hastanın taburcu edilecek duruma geldiğini belirten Kaptanoğlu, iş kazalarına karşı çalışanlardan daha dikkatli olmalarını ve kurallara uymalarını istedi.