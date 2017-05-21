Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cömert, her yıl dünyada 6 milyon kişinin sigara kaynaklı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek "Bu sayı her 10 saniyede 1 kişinin sigara nedeniyle hayatını kaybetmesi demektir." dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Sevda Şener Cömert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sigara ve tütün ürünlerinin yüksek oranda nikotin içerdikleri için bağımlılık yapma potansiyeline sahip olduğunu söyledi.



Bu nedenle tütün kullanımının tüm dünyada ve Türkiye'de önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu aktaran Cömert, tütün ürünlerinde 4 binden fazla kimyasal madde bulunduğunu ve sigaranın başta akciğer, gırtlak, mide kanserleriyle, KOAH, beyin damarlarında tıkanıklık, felç, kalp ve damar hastalıkları olmak üzere pek çok önemli ve ölümcül hastalığa neden olduğunu ifade etti.



Sigaranın hem fiziksel hem de psikolojik bağımlılık yaptığını vurgulayan Cömert, şunları kaydetti:



"Her yıl dünyada 6 milyon kişi sigara kaynaklı hastalıklar nedeniyle ölmektedir. Bu sayı her 10 saniyede 1 kişinin sigara nedeniyle hayatını kaybetmesi demektir. Sigaranın yol açtığı ölümler, trafik, terör ve iş kazalarından meydana gelen ölümlerin toplamından beş kat daha fazladır. Kişiler özenti, gösteriş, taklit, özgürlük, macera, sıkıntı, stres, büyüklerle zıtlaşma, güvensizlik, utangaçlık, arkadaş ısrarı, ilişki kurabilmek, eğlence, zevk, kilo almamak gibi nedenlerle sigaraya başlamaktadır. Kararlı bir yaklaşımla ve destekle sigaranın bırakılması mümkündür. Sigara bırakma tedavisinde davranış danışmanlığı ve ilaç tedavisi büyük önem taşır. Tedavi stratejileri içinde ilaç ve psikolojik tedavi yer almaktadır. İlaç tedavisinin amacı, sigaranın bırakılmasını izleyen dönemde ortaya çıkan nikotin yoksunluğunu gidermektir."



"Ölüm en çok sebep olan kanser, sigaranın neden olduğu akciğer kanseri"



Sigaranın neden olduğu akciğer kanserinin, ölüme en sık sebep olan kanser türü olduğuna işaret eden Cömert, şöyle devam etti:



"Akciğer kanserinin belirtileri arasında öksürük, kanlı balgam, nefes darlığı, kilo kaybı, iştahsızlık ve halsizlik yer almaktadır. Sıklıkla bu belirtiler ortaya çıktığında akciğer kanseri ileri evrelere gelmiş durumda olmakta, bu nedenle akciğer kanserine geç tanı konabilmektedir. Oysa akciğer kanseri tanısının erken konması hayat kurtarıcı olacaktır. Bu da özellikle risk grubundaki kişilerin tetkiklerinin zamanında yapılmasıyla mümkündür. Özellikle 54 yaşın üzerinde, sigara kullanma öyküsü olan, birinci derece akrabaları akciğer kanseri tanısı almış kişiler, daha önce herhangi bir kanser tanısıyla radyoterapi almış kişiler risk grubu içinde yer almaktadır. Tanı için akciğer grafisi, bilgisayarlı toraks tomografisi gibi gerekli tüm yöntemler sırasıyla ve gerekliliklerine göre kullanılmaktadır. Kliniğimiz bünyesinde tüm bu tetkikler kısa süre içerisinde yapılabilmekte, akciğer kanseri tanısı ve evrelemesi hızla ortaya konmaktadır."