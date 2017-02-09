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Huzurevinde sigarayı bırakan 47 kişi altınla ödüllendirildi

Zonguldak'ta huzurevinde kalanlar ile çalışanların katıldığı "Sigarayı Bırak Yıldızı Tak" projesi kapsamında sigarayı bırakan 47 kişiye törenle altın hediye edildi

Huzurevinde sigarayı bırakan 47 kişi altınla ödüllendirildi

 Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, "Sigarayı Bırak Yıldızı Tak" projesi kapsamında sigarayı bırakan huzurevi sakinleri ile çalışanları altınla ödüllendirildi.
Huzurevi Müdürü Zeynep Yüksel Ünal, törende yaptığı konuşmada, bir yıl önce huzurevi sakinleri ile çalışanlarına yönelik sigara içmeme ve bırakma projesi başlattıklarını söyledi.
Projeye huzurevi sakinleri ile çalışanlarının ilgi gösterdiğini dile getiren Ünal, şöyle konuştu:
"Bu çok önem verdiğimiz, bir senedir sürdürdüğümüz bir projedir. Sigara kullananların yaşının 11'e indiğini biliyoruz. 'Acaba koca çınarlar olarak biz neler yapabilir?' diye düşündük. Elli huzurevi sakini ile 17 çalışan projede yer aldı. Bu 50 huzurevi sakinimizden 33'ü şimdiye kadar hiç sigara içmemişler. Çevreye ve içmeyenlere zarar vermedikleri için onlara ayrı teşekkür ediyoruz. Yine 13 yaşlımız bu projeyi başlattığımızda sigara içiyordu. Onlardan da 7'si sigarayı bıraktı. Çalışanlarımızdan da çok sigara içen var. Onları da bu projeye dahil ettik. 17 çalışanımız sigara içiyordu. Bunlardan 7'si sigarayı bıraktı. Toplamda 47 huzurevi sakini ve çalışana altın vereceğiz."
Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu ve Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Deniz Kurmay Albay Aykut Manioğlu, proje kapsamında sigara bırakanlara altın hediye etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #zonguldak #sigarayı bırakma #sigara #huzurevi #Ereğli #Sigarayı Bırak Yıldızı Tak
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