Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, "Normalde Türkiye'de günde 94-95 milyon ekmek tüketiliyor, öğünün ikiye düşmesi ve iftar sofralarındaki yemek çeşitliliği nedeniyle bu rakam ramazanda ortalama yüzde 15 düşüyor." dedi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Türkiye'de günde 94-95 milyon ekmek tüketildiğini, bu rakamın ramazan ayında ortalama yüzde 15 düştüğünü belirtti.



Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayında, öğün sayısının ikiye düşmesi, iftar sofralarında çeşidin fazla olması, sahurda ise tüketimin daha az olması gibi nedenlerle ekmek tüketiminin azaldığına dikkati çekti.







"Normalde Türkiye'de günde 94-95 milyon ekmek tüketiliyor, öğünün ikiye düşmesi ve iftar sofralarındaki yemek çeşitliliği nedeniyle bu rakam ramazanda ortalama yüzde 15 düşüyor." diyen Balcı, tüketimin yüzde 50'sinin ekmek, yüzde 50'sinin ise ramazan pidesi şeklinde olduğunu ifade etti.



Pide ve ekmek tercihinin kişiden kişiye değiştiğini belirten Balcı, "Ramazanda pide daha çok satılıyor diyemeyiz. Bazı yerlerde ilk hafta pide rağbet görür, ondan sonra ekmeğe dönülür, bazı yerlerde de ilk yarıdan sonra pideye dönülür. Yani ramazanda açık şekilde pidenin ağırlığı gözükmüyor. Pide kadar ekmek de satılır." diye konuştu.



Pidede işçilik daha fazla



Pidede işçiliğin daha fazla olduğunu ifade eden Balcı, un kalitesinin daha farklı olduğunu, pide ununun özel çekildiğini, hamurunun da daha gevşek olduğunu dile getirdi.



Balcı, 2015 ve 2016'da pidenin kilogram fiyatının azami 6 lira olduğunu, bu yıl için ise yüzde 10'luk makul bir artış öngördüklerini belirterek, "Şu anda azami fiyat 6,60 lira, bunun üzerinde ramazan pidesinin satılması mümkün değil." dedi.



Balcı, önceliklerinin sağlıklı ve hijyenik üretim olduğunu, fiyatın üçüncü sırada geldiğini vurguladı.



İsrafa dikkat



Ekmek israfına değinen Balcı, önceki yıllarda günlük ortalama 6 milyon olan ekmek israfının Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile yapılan ortak kampanya ile 4 milyon 900 bine gerilediğini anlattı. Balcı, "Türkiye'de günde ortalama 4 milyon 900 bin ekmek israf ediliyor. Bu rakamın daha da düşmesi gerekiyor. İsraf dinimizde de haram. Özellikle ramazan ayında israftan kaçınılması, açlığın verdiği duyguyla çok fazla ekmek veya pide alınmaması gerekiyor. Tüketicilerin israf konusuna ramazanda daha fazla özen göstereceklerini ümit ediyorum." diye konuştu.



Balcı, bu konudaki çalışmaların devam ettiğini, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının fırınlarda daha küçük boyutlarda ekmek üretilmesine yönelik çalışma yaptığını bildirdi.