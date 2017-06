Çocuk yaşta fazla kilo problemiyle tanışan ve yanlış diyet uygulamaları nedeniyle de biri 140, diğeri 130 kiloya ulaşan tek yumurta ikizleri Kökçe kardeşler, doktor kontrolünde sağlıklı beslenme ve sporla 6 ayda yaklaşık 50'şer kilo verdi.

Henüz 13 yaşındayken fazla kilo problemiyle tanışan ve yanlış diyet uygulamaları nedeniyle de bir süre sonra biri 140, diğeri 130 kiloya ulaşan tek yumurta ikizleri Kökçe kardeşler, sağlıklı beslenme ve sporla 6 ayda yaklaşık 50'şer kilo verdi.



İnsülin direnci, karaciğer yağlanması gibi sorunlarla da mücadele etmek zorunda kalan 20 yaşındaki Bertan ve Korhan Kökçe, henüz 13 yaşındayken yaz tatilindeki yanlış beslenme nedeniyle hızlı bir şekilde kilo almaya başladı.



Bunun üzerine bir süre diyet yapan Kökçe kardeşler, diyeti bıraktıktan sonra da verdikleri kilodan daha fazlasını alarak, yaklaşık 5 yıl içerisinde 100 kilonun üzerine çıktı.



Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi olan Bertan Kökçe ile Okan Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Korhan Kökçe, daha sonra İç Hastalıkları ve Metabolizma Uzmanı Dr. Ayça Kaya'ya başvurdu.



Kökçe kardeşler, Kaya'nın uyguladığı sağlıklı beslenme ve spor programı sayesinde ilaç kullanmadan, herhangi bir cerrahi müdahale geçirmeden ideal kilolarına kavuştu.



"Öğünlerimizi planlayarak sağlıklı yaşamayı öğrendik"



Sağlıklı beslenme ve sporla 6 ayda 130 kilodan 80'e düşen Bertan Kökçe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kilolu oldukları dönemde çok fazla açlık hissettiklerini, spor yapmayı çok sevmediklerini dile getirerek, fazla kilolarından kurtuldukları için artık rahat bir yaşam sürdüklerini söyledi.



Uyguladıkları yöntemle sayarak zayıflamayı öğrendiklerini, gün içerisinde ne yiyeceklerini daha önceden planlayıp, diğer öğünleri ona göre düzenlediklerini anlatan Kökçe, şöyle devam etti:



"Öğünlerimizi planlayarak sağlıklı yaşamayı öğrendik. Hiçbir kısıtlamamız olmadı. Normal diyetlerdeki gibi bir listeye uymamız bizi bir zorunluluk halinde bırakıp, bu işi bırakmaya zorlamadı. Hep daha rahattık. İstediğimiz ölçülerde ayarlayarak her şeyden yiyebiliyorduk. Aklınıza gelebilecek her şeyi yiyebiliyorduk."



Zayıflamalarının ardından çevrelerindeki insanların çok şaşırdıklarını dile getiren Kökçe, "Eskiden elbiselerde büyük bedenler giyiyorduk. Hatta bazı mağazalarda beden olmadığı oluyordu. Şimdi artık öyle bir sıkıntımız olmuyor. Rahat rahat istediklerimizi giyebiliyoruz. Düzenli olarak spor yaptık ve bunu da bir yaşam biçimi olarak hayatımıza sokmayı başardık. Artık bu şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Sağlık sorunlarımız bitti. Artık istediğimizi yiyip, istediğimizi de rahatlıkla giyebiliyoruz." diye konuştu.



Bertan Kökçe, bu durumdan ailelerinin de çok mutlu olduğunu, hatta babalarının da kendilerinden ilham alarak kilo vermeye başladığını sözlerine ekledi.



Aynı süre içerisinde 140 kilodan 85 kiloya düşen Korhan Kökçe de daha önce birkaç kez diyet yaptıklarını ama ilk deneyimden sonra diyeti bitirir bitirmez tekrar kilo aldıklarını dile getirdi.



Daha sonra Dr. Kaya ile tanıştıklarını ve diyetten çok sağlıklı beslenmeyi öğrendiklerini vurgulayan Kökçe, "Yemekleri nasıl tüketmemiz gerektiğini öğrendik. Hiçbir şeyden yoksunluk çekmedik. Canımız ne istiyorsa o gün ona göre ayarlayıp yiyebiliyorduk. O yüzden hani 'diyet bitsin de şunu, bunu yiyeyim' demedik. Bu sayede kilo almak da olmadı." ifadesini kullandı.



"Ameliyat olmadan kilo vermenin bir yolu var"



Dr. Ayça Kaya da kilonun sadece fazla yemekten kaynaklanan bir hastalık olmadığını, altında yatan hormonal, metabolik, yeme içeriği ve davranışı gibi birçok nedene bağlı gelişebildiğini dile getirdi.



Öncelikle kişinin neden kilo aldığının bulunması gerektiğine işaret eden Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Cerrahi ne yazık ki şu anda çok mucizevi bir çözüm şeklinde sunuluyor ve ihtiyacı olmayan hastalarda bile cerrahi uygulamaları yapılıyor. Ben bir iç hastalıkları uzmanı olarak bunu gördüğümde çok üzülüyorum. Bugün vücut kitle endeksi 35'in üzerinde olup yandaş bir hastalığı olan ya da vücut kitle endeksi 40'ın üzerinde olup hastalığı olmayan insanlarda defalarca diyet deneyimine rağmen kilo verilemiyorsa yapılacak iş cerrahi. Ancak ne yazık ki şu anda Türkiye'de vücut kitle endeksi 27'lerde, 30'larda olan, obeziteyi bulmamış insanlara bile mide ameliyatları yapılıyor ve bu çok mucizevi bir çözümmüş gibi gösteriliyor. Diyet yapmadan, acı çekmeden, ameliyat olmadan kilo vermenin bir yolu var. Bunun yolu da bir kere kişinin öncelikle neden kilo aldığını doğru tanımlamak lazım."



Dr. Kaya, kişilere neyi nasıl yemeleri gerektiğini öğrettiklerini dile getirerek, hızlı kilo vermenin ya da bir şekilde diyeti bıraktıktan sonra tekrar kilo almanın en önemli sorun olduğunu söyledi.



Hastaların bir daha kilo alacaklarına inanmadıklarını dile getiren Kaya, "Çünkü diyet listesi yok. 'Şunu şöyle yiyeceksin' diye bir emir yok. 'Bu saatte şunu bulalım' diye bir uyarı yok. Her şeyi size bırakıyoruz. Siz de beslenme gruplarına göre neyi, nasıl yiyeceğinize kendiniz karar veriyorsunuz. Beslenmede limit dahilinde özgürlük olduğu için hasta bunu sürekli uygulayabiliyor. Bir yere gittiğinde 'ben diyetteyim' cümlesini kurmuyor." ifadelerini kullandı.