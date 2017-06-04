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İlkokul öğrencileri şiir kitabı çıkardı

Ankara'da Altındağ Halim Şaşmaz İlkokulu 4. sınıf öğrencisi 37 çocuk, yazdıkları şiirleri "Bizim Şiirlerimiz" isimli kitapta topladı.

İlkokul öğrencileri şiir kitabı çıkardı

İlkokul 4. sınıf öğrencisi 37 çocuk, proje kapsamında hazırladıkları şiirleri kitapta bir araya getirdi.

Altındağ Halim Şaşmaz İlkokulu 4. sınıfa giden 37 öğrenci, yazdıkları şiirlerinden oluşan "Bizim Şiirlerimiz" adlı kitap çıkardı. 

Okul yönetimince kitabın tanıtımı için Keçiören'deki bir AVM'de imza günü düzenlendi.

Okulun müdür yardımcısı Ayşe Fulya Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şiir kitabı fikrinin, bir proje çalışması sonucunda ortaya çıktığını söyledi. 

Akkaya, çalışmanın veliler tarafından ilgi görmesi halinde projeyi gelenekselleştirmek istediklerini belirterek, "Öğrencilerimizin yazılı anlatım gücünü değerlendirmek ve güçlendirmek için yıl boyu farklı derslerde öğretmenleri gözetiminde 152 öğrenci şiir yazdı. Bunların içerisinden, imkanlarımız ölçüsünde 37 tanesini seçerek şiir kitabımızı oluşturduk." diye konuştu. 

 Kitap için belli bir fiyatlandırma yapmadıklarını ifade eden Akkaya, "Kitabı imzalatan kişiler gönüllerinden kopan miktarı, oluşturduğumuz yardım kutusuna atıyorlar. Toplanan parayı da bu kitapta emek harcayan öğrencilerimiz için harcayacağız." ifadesini kullandı.  


Kaynak: AA
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