Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Cazibe Merkezleri Programı kapsamında 380 bin lira maliyetle kurulan inovasyon atölyesi ile öğrencilerin iş hayatına atılmadan önce deneyim kazanmaları sağlanıyo.

Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulan inovasyon atölyesi ile öğrenciler iş hayatına atılmadan önce okulda deneyim kazanacak.

Karacadağ Kalkınma Ajansının Cazibe Merkezleri Programı kapsamında, 380 bin lira maliyetle inovasyon atölyesi kurulan okulda öğrenim gören öğrenciler teorik eğitimi pratikte uygulama fırsatı buluyor.



Okulda sağlanan bu imkanla öğrencilerin mesleki eğitimleri daha kalifiye hale getiriliyor.





Diyarbakır Mesleki ve Teknik Lisesi Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Şefi Enver Şener, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında atölye projesini okulda hayata geçirdiklerini söyledi.



Okuldaki bin 200 öğrenciden elektrik ve elektronik bölümünde eğitim gören 200'ünün bu atölyeden faydalandığını ifade eden Şener, bu birim sayesinde öğrencilerin çok daha kaliteli eğitim alacağını belirtti.



"Öğrenciler daha rahat istihdam edebilecek"



"Elektrik ve elektronik bölümünde eğitim ve öğretim gören öğrencilerimize robotik sistemler programlaması ve endüstrideki uygulamalarla ilgili burada eğitimler vereceğiz. Bu atölyemiz bölgede ilk kez Diyarbakır'da kurulmuştur. Hedefimiz endüstride yapamadıkları uygulamaları ve mesleki eğitimi burada vererek, endüstriye daha kalifiyeli eleman yetiştirmektir." diyen Şener, atölye sayesinde öğrencilerin kendilerini geliştirme imkanına kavuştuğuna dikkati çekti.



Şener, söz konusu robotun endüstride kullanılan ile aynı olduğunu aktararak, atölyede programlamayı öğrenen öğrencilerin, iş hayatında doğrudan endüstriye de adapte olabileceğini bildirdi.



Atölyede ortaokul ve lise seviyesindeki öğrencilere kodlama, robot programlaması ve temel mantığı anlattıklarını belirten Şener, öğrencilerin düşüncelerini, yapmak istedikleri programları atölyede gerçekleştirebildiğini kaydetti.



Şener, şu bilgileri aktardı:



"Bu okulun öğrencileri benzer okullardan mezun olan öğrenciler ile aynı diplomaya sahip olacaklar ancak burada aldıkları bilgi ve becerileri diğer okullardaki öğrencilerden farklı olacaktır. Biz şu anda donanım olarak diğer atölyelerle yarışabilecek durumdayız.Bu laboratuvar sayesinde birebir pratikte aldığı dersi uygulama yaparak öğrenciler iş piyasasında daha rahat istihdam edebilecek. Özelikle büyük endüstri firmalarında Kocaali, Bursa ve İstanbul gibi büyük sanayi kentlerindeki firmalara iş başvurusu yapabilecekler."



Elektrik bölümünde öğretmen Aykut Toğçu, öğrencileri kalifiye elemanlar olarak yetiştirdiklerini söyledi.



Bu atölyenin öğrenciler için fırsat olduğunu dile getiren Toğçu, okuldaki bu imkanların önemine değindi.



"Dışarıda staj yapmamıza gerek kalmadı"



Öğrencilerden Mehmet Salih Bozkurt, kendilerine bu imkanı sağlayanlara teşekkür etti.



Besire Yokuş, atölye sayesinde eğitimin daha verimli geçtiğini belirtti.



"Teorik olarak aldığımız dersleri pratiğe dönüştürme fırsatını yakaladık. Mezun olduktan sonra iş bulma imkanımız daha fazla olacak. Dışarıda staj yapmamıza gerek kalmadı." ifadelerini kullanan Yokuş, avantajlı olduklarını dile getirdi.



Fatma Selan, atölye sayesinde iş hayatına başladıklarında zorlanmayacaklarını düşündüğün söyledi.



Baran Kızılkaya, atölyenin okullarında kurulmasından mutluluk duyduklarını kaydetti.

