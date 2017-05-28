Diyarbakır’da model uçak eğitimi alan işitme engelli öğrenciler, yaptıkları uçakları uçurmanın mutluluğunu yaşadı.

Diyarbakır’da model uçak eğitimi alan işitme engelli öğrenciler, yaptıkları ilk uçaklarını uçurmanın mutluluğunu yaşadı.



Dicle Üniversitesi Havacılık Kulübü (DÜHAVK) ve Sur Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle 8 işitme engelliye model uçak eğitimi verildi. Öğrenciler, 4 günlük kursta yaptıkları model uçakları uçurdu.



Mutluluklarını işaret diliyle anlattılar



Öğrencilerden Perişan Kaçan, yaşadığı mutluluğu AA muhabiriyle işaret dilini kullanarak paylaştı.



Kaçan, bu tür eğitimlerin devam etmesine yönelik isteğini iletti.



İşitme engelli oldukları için ilk başta kursta çok zorlandıklarına işaret eden Kaçan, tercüman aracılığıyla şunları kaydetti:



“Hocamız sabırla bize yardımcı olarak bu eğitimi tamamlamamızı sağladı. Bir işitme engelli olarak bu kursta hiçbir şeyin öğrenmeye engel olmadığını gördük. Arkadaşlarımla model uçak yapmaktan çok mutlu olduk. İşitme engelli olmamız, model uçak uçurmaya engelleyemedi. Başka alanlarda da eğitim almak istiyoruz.”



Kurs sayesinde uçaklara ilgi duymaya başladığını belirten Koçan, uçağa binmek istediğini kaydetti.



“Pilot olmak istiyorum”



Kursiyerlerden Kudret Elinç, kursa başlamadan önce işitme engelinden dolayı bazı endişeleri olduğuna dikkati çekerek, şunları aktardı:



“Bu eğitimi alabilir miyiz diye endişem vardı. Atölyede uçakları ilk gördüğümde çok heyecanlandım ve eğitimin zor olacağını düşündüm. Derse başladıktan sonra hocamızın yardımıyla işlerin kolaylaştığını, işitme engellimizin çalışmaya engel olmadığını anladım. Kurs sırasında arkadaşlarımla çok mutlu günler yaşadık. Daha önce uçağa binmiştim ama uçağı yapmak daha zevkli. Pilot olmayı çok istiyorum. Kursa gelmeden böyle bir düşüncem yoktu, şimdi pilot olma hayalim var.”



Öğrencilere ders vermek için işaret dili kursuna gitti



DÜHAVK Başkanı Veysel İpek, işitme engelli öğrencilerde farkındalık oluşturmak adına eğitimi düzenlediklerini ve güzel sonuç aldıklarını belirterek, gelecek sefer simülasyon ve model uçakların kumandalı uçuşuyla ilgili eğitim vereceklerini söyledi.



Önceki kurslarından farklı olarak işitme engelli öğrencilerle çalışmanın kendisini mutlu ettiğini ifade eden İpek, şöyle konuştu:



“Gözlerinin içindeki o gülüşü yürekten hissettim. Toplumda kendilerini yönelik sosyal faaliyet sayısı çok az. Dolayısıyla bu tür faaliyetlerin olması onlar adına çok sevindirici, çok mutluluk verici. Bu eğitim bittiğinde çok üzüldüler. Ama onlara mutlu haberi verdik. İnşallah ikinci, üçüncü eğitimlerimiz olacak."



İpek, işitme engelli öğrencilerle rahat iletişim kurmak için işaret dili kursuna gitmeye başladığını belirtti.