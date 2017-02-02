İzmir Barosu: Atatürk vurgusu azaltılmış

İzmir Barosu, yeni eğitim müfredatını inceledi. Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderilen rapor kamuoyu ile paylaşıldı.
İncelemelere göre Atatürk ve Cumhuriyetin niteliklerine vurgu müfredatta azaltıldı.
İzmir Barosuna bağlı Çocuk Hakları Merkezi, Atatürk Araştırma Merkezi ve Yasa Komisyonun ortak çalışma raporuna göre eğitim sistemi iktidarın ideolojik hedeflerine uygun olarak şekillenmek isteniyor.
HABER: BELMA YÜCEL - KAMERA: AKIN KARA
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İzmir Barosu yeni eğitim müfredatı ile ilgili görüşlerini açıkladı. Yeni müfredat ile Atatürk’e ve Cumhuriyetin temel niteliklerine yapılan vurgunun azaltıldığı belirtildi.
İzmir Barosu, yeni eğitim müfredatını inceledi. Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderilen rapor kamuoyu ile paylaşıldı.