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İzmir'de mide küçültme ameliyatı olan Devrim Türk yaşamını yitirdi

Özel bir hastanede hayatını kaybeden kişinin babası, operasyonu gerçekleştiren doktor ve ekibi hakkında suç duyurusunda bulundu

İzmir'de mide küçültme ameliyatı olan Devrim Türk yaşamını yitirdi

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki özel bir hastanede aşırı kilolarından kurtulmak için mide küçültme ameliyatı geçiren kişi, bağırsağında delik oluştuğu teşhisiyle geçirdiği iki operasyonun ardından yaşamını yitirdi.

Kemalpaşa ilçesinde camcılık yapan 40 yaşındaki 2 çocuk babası Devrim Türk, aşırı kilolarını vermek için uyguladığı diyet programlarında başarılı olamadı. Ağırlığı 120 kilograma ulaşan Türk, 31 Ocak'ta Karabağlar ilçesindeki özel bir hastanede mide küçültme operasyonu geçirdi.

Operasyonun ardından taburcu edilmeden yeniden fenalaşan Türk, bağırsaklarında delik oluştuğu teşhisiyle iki operasyon daha geçirdi.

Dün yoğun bakım ünitesine alınan Devrim Türk, gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

Gazetecilere açıklama yapan baba Mesut Türk, oğlunun ölümünden hastane ve doktorların ihmali olduğuna inandığını belirterek, doktor ve ekibi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.

Türk'ün cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #mide küçültme ameliyatı #kemalpaşa #aşırı kilo
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