Kanser tedavisi gören Uşaklı iki çocuk annesi Akbay, ailesi ve doktorlarının desteğinin yanı sıra resim sanatıyla moralini üst seviyede tutarak 7 ayda sağlığına kavuştu

Uşaklı iki çocuk annesi 42 yaşındaki Gülümser Akbay, 7 ay önce teşhis konulan meme kanseriyle mücadelesini ailesinin desteği ve yaptığı yağlı boya resimlerle güçlendirerek tedavide başarıya ulaştı. Tedavi sürecinde 70'e yakın resim çizen Akbay'ın en büyük arzusu resimlerini sergilemek.

Akbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat hemşiresi olarak görev yaptığını, 7 ay önce meme kanseri teşhisi konulduğunu ve bir hafta içinde ameliyat olarak tedaviye başlandığını söyledi.

Kanser teşhisi konulduğunda zor günler geçirdiğini, iki kızı ve eşinin kendisine sürekli destek olduğunu ifade eden Gülümser Akbay, ameliyatın ardından çalıştığı hastanenin onkoloji servisinde tedavisine devam edildiğini aktardı.

Tedavi sürecinin zorlu, bir o kadarda yıpratıcı olduğuna, bu durumu atlatmak için tüm aile fertlerinden destek aldığına işaret eden Akbay, şöyle devam etti:

"Kemoterapi seansları beni ve vücudumu yoruyordu. Moralimi yüksek tutmaya çalıştım. Evde kaldığım sürede küçüklüğümden beri ilgi duyduğum çok nadir olarak yaptığım resme ağırlık verdim. Salonda bir köşede yağlı boya, kara kalem çalışmalar yapmaya başladım. Resim yaptıkça hissettim ki daha mutlu oluyorum. Günümün büyük bölümü hastane ve tuvalin karşısında geçmeye başladı. Eşim resim tutkuma destek olmak için doğadan düz zemine sahip kayrak taşı dediğimiz pürüzsüz kayaçlar getirmeye başladı. Kayaçların üzerine ve tuvale resimler çizdim. 7 ay gibi bir sürede 70'e yakın resim çizdim."

Resimlerinde mutluluk temasını daha çok işlemeye çalıştığını aktaran Akbay, çevresindeki herkesin kendisine destek olduğunu görmenin güç verdiğini dile getirdi.



Tedavi başarılı oldu

Resim tutkusunun kendisine verdiği moralle kanserle daha güçlü mücadele ettiğini vurgulayan Akbay, "Eşim, çocuklarım, annem ve babam başta olmak üzere doktorlarım sürekli destek oldu, bir yandan kanser tedavisi gördüm, bir yandan resim çizdim tedavim başarıya ulaştı çok mutluyum. Hastanede resimlerimi sergiledim, tüm arkadaşlarım geldi. Şimdi resimlerimi galerilerde sergilemek istiyorum." dedi.

Akbay, resim sanatına çok bağlandığını, insanların hoşlandığı şeyleri yapmasının önemli olduğunu belirterek kanser hastalarına şöyle seslendi:

"Ben herkesin bu hastalığı yenebileceğini düşünüyorum. Bu nedenle güçlü olmak, tıbbi destek almanın yanı sıra ailelerinden yakınlarından destek almaları ve mutlaka hoşlandıkları şeyleri yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Ben şu anda sadece koruyucu tedavi görüyorum, hastalığımı atlattım. İlerleyen dönemde daha iyi olacağımı biliyorum."

Gülümser Akbay'ın eşi Güngör Akbay (44) ise eşinin resme olan tutkusunun tedavisinde başarıyı getirdiğine inandığına işaret ederek "Kızlarım ve ben çok zor günler geçirdik ancak hep birlikte yan yana durarak bu süreci geçirdik, karımın resim yapması için hepimiz destek olduk, inşallah böyle devam edecek hayatımız." dedi.



"Kanser tedavisinde psikolojik etkenler önemli"

Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Servisi Hekimi Yrd. Doç. Dr. Utku Dönem Dilli, kanser tedavisinin sadece medikal yöntemlerle sürdürülerek başarıya ulaşmasının mümkün olmadığına dikkati çekerek şunları söyledi:

"Kanser tedavisinde medikal yöntemler kadar psikolojik etkenler de önemli, hastalar tıbbi destek alırken bir yandan da güçlü sosyal etkinlerle mutluluklarını artırdıklarında tedavide başarı şansı çok yüksek oluyor. Gülümser Hanım resimle bunu başardı. Tedavisi başarıya ulaştı artık sadece kontrolleri sürüyor. Benim tedaviyi kabul etmeyen hastalarım var. Gülümser Hanım bizim için çok önemli bir şeyi kanıtladı."

Kanser hastası sayısının giderek arttığına işaret eden Dilli, Akbay gibi başarı hikayelerinin bu hastalar için umut olduğunu vurguladı.

Uşak Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Yalçın Atlı da hastanenin onkoloji servisinde tedavi gören hastalar için resim, müzik gibi sanat dallarında kurslar açacaklarını dile getirerek "Hastalarımıza Gülümser Hanım'ın kanserle mücadelesini anlatıp çeşitli etkinliklere yönelteceğiz, amacımız sosyal etkinlikler tedavi sürecine destek olmak." görüşünü kaydetti.