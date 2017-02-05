İstanbul Bakırköy'de, kanser riskleri ve tedavi yöntemleri hakkında seminer düzenlendi. 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle düzelenen seminerde, erken teşhis ve tedavinin önemine dikkat çekildi.

4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde Bakırköy'de "Kansere İnat Yaşasın Hayat" semineri düzenlendi.



Bakırköy Belediyesi tarafından düzenlenen seminerde Türk Kanser Derneği Başkan Vekili Doktor Murat Atay kanser riskleri ve tedavileri hakkında sunum yaptı.



Etkinlikte söz alan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, erken tedavinin önemine dikkat çekti.



Konuşmaların ardından katılımcılara, Nefes Akademisi tarafından doğru nefes alma teknikleri uygulamalı olarak aktarıldı.







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