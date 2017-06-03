Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2016-2017 eğitim öğretim yılında çeşitli dallarda dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2016-2017 eğitim öğretim yılında İstanbul, Türkiye ve uluslararası düzeyde çeşitli dallarda dereceye giren öğrencilerine ödül verdi.



Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen programda, ilçedeki okullarda okuyan, uluslararası, ulusal ve il düzeyinde edebiyattan spora farklı dallardaki yarışmalarda ilk üçe giren 200 öğrenciye madalya ve derecesine göre yarım, çeyrek ve gram altın takdim edildi.



Ödül töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza Aka, "marifet iltifata tabidir" düsturuyla hareket ettiklerini belirterek, kültür, sanat, edebiyat, bilim, teknik, yeme-içme ve daha birçok alanda başarı kazanan öğrencileri ödüllendirmek, başarılı öğrenciler nezdinde diğer öğrencileri de daha çok çalışmaya teşvik etmek maksadıyla böyle bir program düzenlediklerini söyledi.



Etkinliğe, Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Aslan, Kartal Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Müdürü Hüseyin Özkul, Eğitim Bir Sen 4 Nolu Şube Başkanı Talat Yavuz, Kartal İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.