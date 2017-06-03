Vize başvurularında sosyal medya kontrolü
Vize başvurularında sosyal medya kontrolü
Fenerbahçeli yıldız bu akşamki maç öncesi ülkesine gitti
Fenerbahçeli yıldız bu akşamki maç öncesi ülkesine gitti
'Abla'lara operasyon: Çok sayıda gözaltı var
'Abla'lara operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Almanya'da terör alarmı
Almanya'da terör alarmı

KDK'ya "bütünleme sınavı" başvurusu

Kamu Denetçiliği Kurumu, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi lisans tamamlama programında kayıtlı öğrencilerin, "bütünleme sınavı haklarının geri verilmesi" talebini içeren başvurusunu incelemeye aldı.

KDK'ya "bütünleme sınavı" başvurusu

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi lisans tamamlama programına (uzaktan eğitim) kayıtlı öğrencilerin, "bütünleme sınavı haklarının geri verilmesi" talebini içeren başvurusunu inceleyecek.

KDK'dan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi lisans tamamlama programında uygulanan bütünleme sınavlarının kaldırılması ve diğer bazı eğitim sorunlarına ilişkin 100'e yakın öğrenci kuruma başvurdu.

Öğrenciler başvurularında, bu bölümü tercih ederken bütünleme sınavı haklarının olduğunu, bunun tercih nedenleri arasında önemli bir etken teşkil ettiğini belirterek, 2015-2016 döneminde bu haklarının geri alındığı, konuyla ilgili yaptıkları itirazlara da cevap verilmediğini bildirdi.

Uygulamaya alternatif sunulan yaz okulunun tarihlerinde de uyumsuzluk olduğu kaydedilen başvuruda, bu şartlar altında öğrencilerin dönem uzatma durumlarının ortaya çıkabileceğinden bütünleme sınavı haklarının geri verilmesi talep edildi.

Öğrenciler başvurularında ayrıca "yaz okulunun uzaktan eğitim şeklinde olması, bağıl değerlendirme yapılması, vize puanlarının yüzdeliğinin artırılması, sınav merkezleri oluşturulup öğrencilerin bulundukları şehir veya yakınındaki bir merkezde sınavlara girmesinin sağlanması, sınava girişte olağanüstü aramaların sonlandırılması ve sınav formatının kolaylaştırılması" gibi taleplerini de KDK'ya iletti.

KDK'nın görev alanına giren başvuru konusu incelemeye alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #kdk #bütünleme sınavı #sınav #başvuru #atatürk üniversitesi
banner863
Önceki Haber
Üniversite öğrencileri köy okulunu yeniledi
Sonraki Haber
Güneş'e dokunmak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.