Kamu Denetçiliği Kurumu, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi lisans tamamlama programında kayıtlı öğrencilerin, "bütünleme sınavı haklarının geri verilmesi" talebini içeren başvurusunu incelemeye aldı.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi lisans tamamlama programına (uzaktan eğitim) kayıtlı öğrencilerin, "bütünleme sınavı haklarının geri verilmesi" talebini içeren başvurusunu inceleyecek.



KDK'dan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi lisans tamamlama programında uygulanan bütünleme sınavlarının kaldırılması ve diğer bazı eğitim sorunlarına ilişkin 100'e yakın öğrenci kuruma başvurdu.



Öğrenciler başvurularında, bu bölümü tercih ederken bütünleme sınavı haklarının olduğunu, bunun tercih nedenleri arasında önemli bir etken teşkil ettiğini belirterek, 2015-2016 döneminde bu haklarının geri alındığı, konuyla ilgili yaptıkları itirazlara da cevap verilmediğini bildirdi.



Uygulamaya alternatif sunulan yaz okulunun tarihlerinde de uyumsuzluk olduğu kaydedilen başvuruda, bu şartlar altında öğrencilerin dönem uzatma durumlarının ortaya çıkabileceğinden bütünleme sınavı haklarının geri verilmesi talep edildi.



Öğrenciler başvurularında ayrıca "yaz okulunun uzaktan eğitim şeklinde olması, bağıl değerlendirme yapılması, vize puanlarının yüzdeliğinin artırılması, sınav merkezleri oluşturulup öğrencilerin bulundukları şehir veya yakınındaki bir merkezde sınavlara girmesinin sağlanması, sınava girişte olağanüstü aramaların sonlandırılması ve sınav formatının kolaylaştırılması" gibi taleplerini de KDK'ya iletti.



KDK'nın görev alanına giren başvuru konusu incelemeye alındı.