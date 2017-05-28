Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık: - "Ramazanda Türkiye ve dünyada 12 milyon insana ulaşmayı hedefliyoruz. Özellikle Doğu Afrika bölgesi ve Yemen'de açlık ve kuraklık nedeniyle büyük sıkıntı içerisinde olan yaklaşık 9 milyon insan var"

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, ramazan ayı boyunca da yardımlarının süreceğini belirterek, "Ramazanda Türkiye ve dünyada 12 milyon insana ulaşmayı hedefliyoruz. Özellikle Doğu Afrika bölgesi ve Yemen'de açlık ve kuraklık nedeniyle büyük sıkıntı içerisinde olan yaklaşık 9 milyon insan var." dedi.



Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanın bir seferberlik ayı olduğunu, bu ayda hem yardımseverlerin yardımlarını yoğunlaştırdığını hem de yardıma muhtaç insanların beklentilerinin arttığını söyledi.



Türk Kızılayının mazlumların sesi olmaya devam ettiğini anlatan Kınık, şu değerlendirmede bulundu:



"Ramazanda Türkiye ve dünyada 12 milyon insana ulaşmayı hedefliyoruz. Özellikle Doğu Afrika bölgesi ve Yemen'de açlık ve kuraklık nedeniyle büyük sıkıntı içerisinde olan yaklaşık 9 milyon insan var. Kenya, Etiyopya, Güney Sudan, Yemen ve Pakistan ve Bangladeş gibi çok farklı Afrika, Asya ve Avrupa ülkelerinin de içinde bulunduğu yaklaşık 19 ülkede bu yıl ramazan etkinliği düzenleyeceğiz."



Kınık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Doğu Afrika, Güney Sudan ve Yemen'deki ihtiyaç sahiplerine yönelik Türk Kızılayı öncülüğünde başlatılan "Umudu Ol" kampanyasına da değinerek, şöyle devam etti:



"Kampanyamız iklim felaketi sonrasında kuraklık yaşayan ve kuraklığa bağlı açlık krizine giren, çatışmalar nedeniyle bu krizin daha da derinleştiği Yemen, Güney Sudan başta olmak üzere Doğu Afrika ülkelerini de kapsayan bir kampanyaydı. Bu kampanya devam ediyor. Kampanya çerçevesinde yaklaşık 40 bin ton insani yardım malzemesi açlık ve kuraklığın olduğu insanlara ulaştırılacak. 9 milyon insana 1 ay yetecek bir gıda bu ülkelere ulaştırılacak. Onun dışında açlık ve kuraklıkla beraber salgın hastalıklar var. Somali, Yemen ve Güney Sudan'da kolera salgınları, üst solunum yolları enfeksiyonları gibi bağışıklığın düşmesine bağlı gelişmiş olan çok büyük sağlık sorunları var. Bu sorunlara müdahale etmek açısından da bu bölgelere ilaç gönderiyoruz. Gıda ve ilaç ağırlıklı olarak desteklerimiz devam edecek."



"Bayramda da mazlumların yanında olacağız"



Kınık, ramazan boyunca Türkiye içerisinde yoksulların sofralarını şenlendirmeye ve yaralı kalplere dokunmaya çalışacaklarını, Suriye ve Irak gibi bölgelerde de iftar sofraları kurulacağını aktardı.



İnsanların dertlerini dindirmeye gayret edeceklerini vurgulayan Kınık, "Bayramda yine mazlumların yanında olacağız ve bu coğrafyalardaki çocukların, yaşlıların, dul ve yetimlerin en çok kırılgan olan toplumsal kesimlerin bayramı yaşamaları için birtakım etkinlikler yapacağız. Hali hazırda Suriye'nin içerisinde bizim desteklemiş olduğumuz okullardaki mezuniyet törenlerini yaptık. Okulları süsledik onlara oyuncaklar vererek diplomalarını kutladık. İstiyoruz ki savaş içerisinde olsalar bile hayatın güzelliklerinden de kopmasınlar. Umutlar tükenmesin. Bayramlarda da onların yanında olmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.