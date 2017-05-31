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KPSS alan sınavları temel soru kitapçıkları erişimde

Adaylar, 27-28 Mayıs'ta üç oturumda gerçekleştirilen KPSS alan sınav sorularının belirli bir kısmına 10 gün süreyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek

KPSS alan sınavları temel soru kitapçıkları erişimde

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27- 28 Mayıs'ta üç oturumda gerçekleştirilen KPSS alan sınavlarının temel soru kitapçıkları, sınava başvuran adayların soruları inceleyebilmeleri amacıyla erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruda, KPSS'ye başvuran adayların 10 gün süreyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebileceği ifade edildi.

Öte yandan, KPSS alan sınavlarının birinci, ikinci ve üçüncü oturumlarının temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarının yüzde 10'una, ÖSYM'nin internet sitesinde verilen linkten ulaşılabileceği bildirildi.

Sınav sorularının Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde ve telif haklarının ÖSYM'ye ait olduğu belirtilirken, ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamayacağı, dağıtılamayacağı ve yayınlanamayacağı kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #ösym #KPSS alan sınavları temel soru kitapçıkları erişimde #kpss
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