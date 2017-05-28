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KPSS'de 3.oturum yapıldı

KPSS alan sınavlarında üçüncü oturumu yapıldı. Kamudaki A grubu kadrolar için düzenlenen KPSS alan sınavında adaylar; işletme, muhasebe ve istatistik sorularını çözmek için ter döktü.

KPSS'de 3.oturum yapıldı

Kamudaki A grubu kadrolar için düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı alan sınavının üçüncü oturumu yapıldı. 

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince düzenlenen sınav, 81 ilde ve Lefkoşa'da saat 10.00'da başladı.

Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemi tamamlandı. Saat 09.45'ten sonra gelen adaylar sınava alınmadı.

Birinci ve ikinci oturumu dün yapılan sınavın üçüncü oturumunda adaylar, işletme, muhasebe ve istatistik testlerinden 40'ar soru cevapladı.

Adaylara istatistik için 60 dakika, muhasebe ve işletme için ise 50'şer dakika süre tanındı.


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #kpss #kamu #A grubu kadrolar
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