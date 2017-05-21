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KPSS'nin ilk oturumu başladı

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın ilk iki oturumu yapıldı. Adaylara ilk oturumda genel kültür, ikinci oturumda ise eğitim bilimleri soruları yöneltildi. Bazı adaylar onca uyarıya rağmen sınava yine geç kaldı.

KPSS'nin ilk oturumu başladı

Binlerce aday kamudaki A grubu kadrolara atanmak ve öğretmen olabilmek için KPSS sınavında ter döktü.. Bazılarıysa tüm uyarılara rağmen yine sınava geç kaldı. 

Kamu Personel Seçme Sınavı'nı ilk ve ikinci oturumu yapıldı. Kamu memurluğu için yapılan ilk oturumda adaylar genel kültür-genel yetenek testinden 120 soruyu yanıtladı.

Saat 10'da başlayan sınav 12.10'da sona erdi. Adaylar içeride sınav için ter dökerken aileleri de kapıda bekledi. 

Sınav sonrası bazı adaylar soruların zor olduğunu, bazıları kolay olduğunu söyledi.  

Öğretmen atamaları için yapılan İkinci oturum ise öğleden sonra 14.30'da başladı. Öğretmen adaylarına ikinci oturumda eğitim bilimlerinden oluşan 80 soru için 100 dakika süre verildi.

Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı sınava bazı adaylar yine geç kaldı. Tüm uyarılara rağmen sınav saatinden 15 dakika önce bina önünde olmayan adaylar içeriye alınmadı.

Yozgat'ta ise KPSS'ye yetişmek isteyen adayların içinde olduğu 4 otomobil kaza yaptı. 

Zincirleme kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı.

KPSS'nin 3 ve 4'ncü oturumları 28 Mayıs Pazar günü yapılacak.


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #kpss ilk oturum #kpss sınavı #kpss
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