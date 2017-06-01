Çağatay Akman'ın Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkısı çalıntı mı?
Çağatay Akman'ın Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkısı çalıntı mı?
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
Moskova'da alarm! Havalimanlarında panik
Moskova'da alarm! Havalimanlarında panik
İşçi kentinde vatan emek dayanışması
İşçi kentinde vatan emek dayanışması

Kurs için 3 kilometre yürüyen öğrencinin TEOG başarısı

Kütahya'nın Aksu köyünde yaşayan ve taşımalı sistemle eğitim gördüğü okulda hafta sonları düzenlenen kurslara katılmak için 3 kilometre yürümek zorunda kalan Nisanur Yalçınsoy, TEOG'da tüm soruları doğru yanıtladı.

Kurs için 3 kilometre yürüyen öğrencinin TEOG başarısı

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Aksu köyünde yaşayan Nisanur Yalçınsoy, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sistemi kapsamında yapılan ikinci dönem merkezi ortak sınavında tüm soruları doğru yanıtladı. 

Çokköy Ortaokulu Müdürü Veli Bilgili ve öğretmenleri, evinde ziyaret ettikleri Yalçınsoy'a altın taktı.

Yalçınsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aksu köyünden Çokköy'deki ortaokula taşımalı sistemle gittiğini söyledi.

Hafta sonları okulda düzenlenen kurslara şartlar zor olmasına rağmen katıldığını belirten Yalçınsoy, şöyle konuştu:
"Köyümüzle Çokköy arası yaklaşık 3 kilometre. Bazen kendim bazen de ailemle yürüyerek okula gittim. Bazen ise öğretmenlerim beni götürüyordu. Emek verdim ve karşılığını aldım. Kursa gidemediğim zamanlarda ise evde oturup ağlıyordum. Evin tek çocuğuyum, ister istemez bazı şeylerden etkileniyorum. Ailemde çeşitli hastalıklar yaşayanlar oldu. Bu yüzden doktor olmak istiyorum. Özellikle genel cerrah olmayı çok istiyorum." dedi.

Anne Gülşen Yalçınsoy da kızının eğitim için yağmur, çamur dinlemeden mücadele ettiğini söyledi. Yalçınsoy, "Hafta sonları okulda düzenlenen kurslara gidebilmek için yoğun çaba harcadı. Emekleri boşa gitmedi ve başarıyı yakalayarak bizi gururlandırdı." diye konuştu. 


Kaynak: AA
Etiketler; #teog #Kütahya
banner863
Önceki Haber
Şahin: Onu tanımaktan çok mutlu olmuştum
Sonraki Haber
NASA Güneş keşif uydusuna astrofizikçinin adını verdi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.