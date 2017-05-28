Lösemili çocukları hayallerine ulaştırabilme amacıyla kurulan Bir Dileğim Var Derneği'nin başlattığı kampanyada, eski cep telefonlarının elektronik atık geri dönüşüm tesisinde işlenmesiyle elde edilen gelirle Türkiye'nin dört bir yanında tedavi gören çocukların dilekleri gerçekleştirilecek.

Lösemili çocukların hayallerini gerçekleştirebilmek için kurulan Bir Dileğim Var Derneği'nin başlattığı kampanya çerçevesinde, kullanılmayan cep telefonlarının elektronik atık tesisinde işlenmesinden elde edilen gelirle, Türkiye'nin dört bir yanında tedavi gören çocukların hayallerinin gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.



Lösemi olan kızını 15 yıl önce kaybeden sinema ve tiyatro oyuncusu Alper Türedi tarafından kurulan Bir Dileğim Var Derneği'nin başlattığı kampanyada, vatandaşların kullanmadığı cep telefonları toplanarak, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde faaliyet gösteren elektronik atık geri dönüşüm tesisinde işlenecek.







Bu sayede hem telefonlarının içindeki tehlikeli atıkların çevreye olan zararları önlenecek hem de değerli metaller geri dönüştürülerek, elde edilen gelirle lösemili çocukların tablet, telefon, kıyafet, oyuncak ya da bir ünlüyle tanışma gibi talepleri karşılanacak.



Derneğin genel sekreteri Gökhan İnceoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneğin kuruluş amacının lösemili çocukların dileklerini gerçekleştirmek olduğunu söyledi.



Sinema ve tiyatro oyuncusu Alper Türedi'nin Facebook'ta kurduğu topluluğun 500 bin üyesi olduğunu, bugün faaliyetlerine dernek çatısı altında sürdürdüklerini anlatan İnceoğlu, "Hastanelerde ziyaret ettiğimiz çocukların dileklerini öğrenerek, bu 500 bin üyemize sosyal medya üzerinden bilgilendirme yapıyoruz. Sağ olsun gönüllülerimiz de bunları toparlayıp, bize gönderiyorlardı fakat iş büyüdükten sonra bu geri dönüşüm projesiyle ilgili çalışmaya başladık. Araştırma yaptıktan sonra geri dönüşüm şirketiyle çalışmaya karar verdik." şeklinde konuştu.



"Lösemili çocukların aileleri için konukevleri yapacağız"



Amaçlarının, Türkiye'de kullanılmayan cep telefonları ve bilgisayarları, hem geri dönüşüme kazandırmak hem de oluşturdukları fonla lösemili çocukların dileklerini gerçekleştirme olduğunu ifade eden İnceoğlu, şunları kaydetti:







"Buradan oluşturulan bütçeyle konuk evi yaptırmak istiyoruz çünkü bizim destek verdiğimiz lösemi hastası çocukların başka şehirden gelen aileleri hastane önünde kalmak zorunda kalıyorlar. Onların bu sıkıntılarını çözüp, biraz olsun destek olabilmek için böyle bir proje geliştirdik. Sağ olsun elektronik atık geri dönüşüm tesisi Exitcom Recycling bizimle beraber hareket etme kararı aldı. Şu anda cep telefonları yağmaya başladı. Çok ciddi bir destek var. Çok mutluyuz. İnsanlar telefon açarak, başka şeyler de göndermek istiyorlar. Çok duyarlılar. Buraya bozuk telefon ve tablet, laptoplar yağmaya başladı. Umarım tahmin ettiğimizden daha kısa sürede bu projemizden olumlu sonuçlar alacağız. Başka hastanelerde başka konuk evleri de yapmaya çalışacağız. Şu anda geldiğimiz noktadan çok memnunuz."



"Cep telefonlarının çevreye olan zararları da önlenmiş olacak"



Elektronik atık geri dönüşüm tesisi Exitcom Recycling'in genel müdürü Murat Ilgar, Bir Dileğim Var Alper Türedi Derneği ile gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projesiyle Türkiye genelinde toplanan cep telefonlarının geri dönüştürülmesinden elde edilecek geliri derneğe bağışlayacaklarını belirtti.







Bu projeyle hem cep telefonlarının geri dönüştürülerek ekonomiye katkı sağlanacağını hem telefonlardan çıkan pillerin çevreye zararının önleneceğini ifade eden Ilgar, "Hem de değerli malzemelerden elde edilecek geliri derneğe bağışta bulunarak, çocuklarımızın hayallerinin gerçekleşmesine katkı sağlamış olacağız. Evlerinde atıl durumdaki cep telefonları kargo aracılığıyla firmamıza gönderiliyor. Biz burada bunların kayıtlarını tutuyoruz. Geri dönüşüm tesisinde kırıldıktan, imha edildikten sonra telefondaki değerli maddelerin ücretini derneğe vereceğiz." diye konuştu.



Ilgar, gelen cep telefonlarının özel kırıcılarla imhasının yapıldığını, dolayısıyla telefondaki kişiye özel bilgilerin de imha edildiğini belirterek, "Cep telefonlarının, elektronik atıktaki en değerli kısmı altın, gümüş, paladyumdur. İçinde tehlikeli olarak da piller var. Dolayısıyla telefondaki bilgiler de imha edilmiş oluyor. Bizler telefonun içindeki kişiye özel bilgileri imha ediyoruz. Hem içerisinden çıkan değerli metalleri ekonomiye kazandırıyoruz. Hem de tehlikeli pillerin çevreye olan zararlarını önleyerek, geri dönüşümünü sağlıyoruz." şeklinde konuştu.



"Kampanyaya sanat camiasından büyük destek var"



Projeye gönüllü olarak destek veren dizi ve sinema oyuncusu Müjde Uzman, geri dönüşüm projesinden haberdar olduktan sonra katkı sağlamak için çalışmalara başladığını söyledi.







Böyle güzel ve yararlı bir projenin içinde olmaktan mutlu olduğunu dile getiren Uzman, sanat camiasının da projeye ciddi anlamda destek verdiğini belirterek, şöyle konuştu:







"Benim ve çevremdeki birçok insanın evinde kullanmadığı cep telefonları, atamıyoruz, satamıyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Böyle faydalı bir şeye dönüşeceğini öğrenince, hemen gönüllü olmak istedim. Öncelikle projemizi tanıtıp, evlerindeki elektronik atıkları ne yapabileceklerini anlatıyoruz. Ben de bu konuda sanat camiasına daha kolay ulaşabileceğim için daha büyük bir farkılık oluşturabileceğiz. Sağ olsunlar yakından ilgileniyorlar. Çünkü bu hasta çocuklara yardım etmek hepimizin vicdani sorumluluğu."



Teknolojik atık konusunun önemli bir mesele olduğunu dile getiren Uzman, "Hem çevreye katkımız olduğunu hissedip hem de ortaya çıkacak ücretsiz konuk evi yapılmasında böyle bir şeye katkı sağlanması güzel. Projeye destek ve katılımın yoğun olması sevindirici bir gelişme." ifadelerini kullandı.