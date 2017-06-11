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LYS 1'in Matematik sınavında 2 sorunun iptali isteniyor
LYS 1'in Matematik sınavında 2 sorunun iptali isteniyor
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LYS 1'in Matematik sınavında 2 sorunun iptali isteniyor

LYS-1'in bugün gerçekleştirilen Matematik sınavında iki soru hakkında tartışma başladı. LYS-1 için müfredatta olmayan iki sorunun bugünkü matematik sınavında sorulduğu iddia edildi.

LYS 1'in Matematik sınavında 2 sorunun iptali isteniyor

LYS-1'in Matematik sınavın iki sorunun iptal edilmesi gerektiği iddia edildi.

Milliyet'te yer alan habere göre; İrday Eğitim Matematik Bölüm Başkanı Mehmet İrday, bugün gerçekleştirilen LYS-1 Matematik Sınavı’nda 2 sorunun iptal edilmesi gerektiğini iddia etti.

İrday, 2017 LYS-1’de matematik öğretim programından kaldırılan “Uzayda Doğru ve Uzayda Düzlem” denklemlerinden 2 sorunun geldiğini belirterek, bu 2 sorunun müfredat dahilinde olmadığını kaydetti.

İrday, 2 sorunun iptali için ÖSYM’ye itiraz başvurusunda bulunulacağını açıkladı.

ulusalkanal.com.tr

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