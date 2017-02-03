MEB 2017 için 34 hedef belirledi

MEB'in bu yıl okul öncesinden üniversiteye geçiş sürecine kadar tüm eğitim kademelerinde yaptığı yeni planlamaya göre, öğretmenlere YGS ve LYS gibi ulusal merkezi sınavlar ve PISA gibi uluslararası değerlendirme programlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyeti düzenlenecek. Ortaöğretim öğrencilerinin yıl sonu başarı puanının ortalama 74 olması hedefi konulurken, yeni planlamaya göre, okul öncesinde okullaşma oranı yüzde 42,96'dan yüzde 46'ya yükseltilecek.

Milli eğitim Bakanlığı 2017 hedeflerini belirledi. MEB'in 2017 Yılı Performans Programında, okul öncesi ve ilkokullarda okullaşma oranlarının yükseltilmesi, okul öncesi okul sayılarının artırılması, engelli çocuklara yönelik projelerin hayata geçirilmesi, öğrenci başına düşen kitap sayısının artılması gibi 34 hedef yer alıyor. Buna göre, öğrencilerin yıl sonu başarı puanlarının arttırılması amacıyla, 100 öğretmene YGS ve LYS gibi ulusal merkezi sınavlar ve PISA gibi uluslararası öğrenci değerlendirme programlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyeti düzenlenecek.



BAŞARI PUANI ORTALAMASI 74



Ortaöğretim öğrencilerinin yıl sonu başarı puanının ortalama 74, mesleki ve teknik ortaöğretim öğrencilerinin yıl sonu başarı puanının ise 65,25'ten 66'a çıkarılması hedefleniyor.Yıl sonu başarı puanın arttırılması amacıyla, mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında görevli öğretmenlere yönelik de çalışmalar yürütülecek. Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) düzeyinde öğrencilerin yıl sonu başarı puanı ortalamaları analiz edilecek ve başarıyı olumsuz etkileyebilecek faktörlerin belirlenmesine yönelik araştırma yapılacak. Destekleme ve yetiştirme kurslarının yaygınlaştırılması için de çalışılacak.Performans programında, engelli çocuklar için "kapsayıcı erken çocukluk eğitimi" projesine de yer verildi. Projeyle engelli çocuklar ve dezavantajlı grupların eğitime katılım oranlarının artırılması planlanıyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile doğrudan sözleşme imzalanarak, projenin bu yıl başlatılması öngörülüyor.



OKULLAŞMA ORANINDA ÇITA YÜKSELECEK



Okul öncesinde ise okullaşma oranı yüzde 42,96'dan yüzde 46'ya yükseltilmesi hedeflenirken, dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, eğitim ve öğretimin her tür kademesinde eğitime katılım ve tamamlama oranlarının artırılması da amaçlanıyor. İlkokulda yüzde 94,87, ortaokulda yüzde 94,39 olan net okullaşma oranının yıl sonuna kadar yüzde 100'e çıkarılması planlanıyor. Eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranının yükseltilmesi amacıyla yatırımlar artırılacak ve yürütülen protokollerle fiziki kapasite artırma çalışmaları sürdürülecek.



KÜLTÜR SANATA BÜYÜK YATIRIM



MEB, öğrencilerin bu yıl sanat, bilim, kültür ve spor alanlarındaki faaliyetlere katılımını artırmaya yönelik de çeşitli faaliyetler yürütecek.Sanat, bilim, kültür ve spor alanlarındaki faaliyetleri arttırmak amacıyla uluslararası robot yarışması düzenlenecek, büyük bir komplekse sahip olacak örnek spor salonu inşa edilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile işbirliği protokolü imzalanarak oluşturulacak, bünyesinde fitness salonu, yarı olimpik havuz olan örnek spor salonunun bu yıl içinde yapılması hedefleniyor. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanında ve robot teknolojileri konusunda çalışmaların tanıtımının yapılması ve sergilenmesi için lise ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla 11. Uluslararası Robot Yarışması düzenlenecek.



ÖĞRENCİ BAŞINA DÜŞEN Kitap SAYISI



MEB, 2017'de öğrenci başına okunan kitap sayısını da artırmayı amaçlıyor. İlkokulda öğrenci başına okunan kitap sayısının bir önceki yıla kıyasla 21,1'den 25'e; ortaokulda 7,11'den 9'a, imam hatip ortaokullarında ise 8,31'den 14,15'e çıkartılması planlanıyor.Geçen yıl tüm imam hatip ortaokulları ve Anadolu imam hatip liselerinde uygulanan "Dost Kitaplar Dost Öğrenciler Kitap Okuma Etkinliği"nin yıl içinde tüm okullarda hayata geçirilmesi hedefleniyor.Mesleki ve teknik ortaöğretimde onur veya iftihar belgesi alan öğrenci oranının artırılması da hedefler arasında yer alıyor.

