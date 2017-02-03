Kayyum atandı
Kayyum atandı
Erdoğan bu 3 ülkeye gidecek
Erdoğan bu 3 ülkeye gidecek
Kılıçdaroğlu o ismin istifasını istedi
Kılıçdaroğlu o ismin istifasını istedi
'Sonuçların hayırlı olmasını temenni ediyoruz'
'Sonuçların hayırlı olmasını temenni ediyoruz'

MEB 2017 için 34 hedef belirledi

MEB'in bu yıl okul öncesinden üniversiteye geçiş sürecine kadar tüm eğitim kademelerinde yaptığı yeni planlamaya göre, öğretmenlere YGS ve LYS gibi ulusal merkezi sınavlar ve PISA gibi uluslararası değerlendirme programlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyeti düzenlenecek. Ortaöğretim öğrencilerinin yıl sonu başarı puanının ortalama 74 olması hedefi konulurken, yeni planlamaya göre, okul öncesinde okullaşma oranı yüzde 42,96'dan yüzde 46'ya yükseltilecek.

MEB 2017 için 34 hedef belirledi

Milli eğitim Bakanlığı 2017 hedeflerini belirledi. MEB'in 2017 Yılı Performans Programında, okul öncesi ve ilkokullarda  okullaşma oranlarının yükseltilmesi, okul öncesi okul sayılarının artırılması,  engelli çocuklara yönelik projelerin hayata geçirilmesi, öğrenci başına düşen  kitap sayısının artılması gibi 34 hedef yer alıyor. Buna göre, öğrencilerin yıl sonu başarı puanlarının arttırılması  amacıyla, 100 öğretmene YGS ve LYS gibi ulusal merkezi sınavlar ve PISA gibi  uluslararası öğrenci değerlendirme programlarına yönelik hizmet içi eğitim  faaliyeti düzenlenecek.

BAŞARI PUANI ORTALAMASI 74

Ortaöğretim öğrencilerinin yıl sonu başarı puanının ortalama 74,  mesleki ve teknik ortaöğretim öğrencilerinin yıl sonu başarı puanının ise  65,25'ten 66'a çıkarılması hedefleniyor.Yıl sonu başarı puanın arttırılması amacıyla, mesleki ve teknik  ortaöğretim okul ve kurumlarında görevli öğretmenlere yönelik de çalışmalar  yürütülecek. Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) düzeyinde  öğrencilerin yıl sonu başarı puanı ortalamaları analiz edilecek ve başarıyı  olumsuz etkileyebilecek faktörlerin belirlenmesine yönelik araştırma yapılacak.  Destekleme ve yetiştirme kurslarının yaygınlaştırılması için de çalışılacak.Performans programında, engelli çocuklar için "kapsayıcı erken  çocukluk eğitimi" projesine de yer verildi. Projeyle engelli çocuklar ve  dezavantajlı grupların eğitime katılım oranlarının artırılması planlanıyor.  Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile doğrudan sözleşme  imzalanarak, projenin bu yıl başlatılması öngörülüyor.

OKULLAŞMA ORANINDA ÇITA YÜKSELECEK

Okul öncesinde ise okullaşma oranı yüzde 42,96'dan yüzde 46'ya  yükseltilmesi hedeflenirken, dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, eğitim ve  öğretimin her tür kademesinde eğitime katılım ve tamamlama oranlarının  artırılması da amaçlanıyor. İlkokulda yüzde 94,87, ortaokulda yüzde 94,39 olan net okullaşma  oranının yıl sonuna kadar yüzde 100'e çıkarılması planlanıyor. Eğitimin tüm  kademelerinde okullaşma oranının yükseltilmesi amacıyla yatırımlar artırılacak ve  yürütülen protokollerle fiziki kapasite artırma çalışmaları sürdürülecek.

KÜLTÜR SANATA BÜYÜK YATIRIM
  
MEB, öğrencilerin bu yıl sanat, bilim, kültür ve spor alanlarındaki  faaliyetlere katılımını artırmaya yönelik de çeşitli faaliyetler yürütecek.Sanat, bilim, kültür ve spor alanlarındaki faaliyetleri arttırmak  amacıyla uluslararası robot yarışması düzenlenecek, büyük bir komplekse sahip  olacak örnek spor salonu inşa edilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile işbirliği  protokolü imzalanarak oluşturulacak, bünyesinde fitness salonu, yarı olimpik  havuz olan  örnek spor salonunun bu yıl içinde yapılması hedefleniyor. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanında ve robot teknolojileri  konusunda çalışmaların tanıtımının yapılması ve sergilenmesi için lise ve  üniversite öğrencilerinin katılımıyla 11. Uluslararası Robot Yarışması düzenlenecek.

 ÖĞRENCİ BAŞINA DÜŞEN Kitap SAYISI 

MEB, 2017'de öğrenci başına okunan kitap sayısını da artırmayı  amaçlıyor. İlkokulda öğrenci başına okunan kitap sayısının bir önceki yıla  kıyasla 21,1'den 25'e; ortaokulda 7,11'den 9'a, imam hatip ortaokullarında ise  8,31'den 14,15'e çıkartılması planlanıyor.Geçen yıl tüm imam hatip ortaokulları ve Anadolu imam hatip  liselerinde uygulanan "Dost Kitaplar Dost Öğrenciler Kitap Okuma Etkinliği"nin  yıl içinde tüm okullarda hayata geçirilmesi hedefleniyor.Mesleki ve teknik ortaöğretimde onur veya iftihar belgesi alan öğrenci  oranının artırılması da hedefler arasında yer alıyor.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #meb #ygs #lys #pisa #eğitim #spor #kitap #anadolu #Spor Bakanlığı #Birleşmiş milletler #milli eğitim bakanlığı
banner863
Önceki Haber
Kurtulmuş: Bütün terör örgütlerine diz çöktüreceğiz
Sonraki Haber
Trabzonspor’dan Çalhanoğlu açıklaması
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.