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MEB'in yaz kursları 3 Temmuz'da başlayacak

Milli Eğitim Bakanlığınca, yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları için öğrenci başvuruları 19-25 Haziran'da alınacak.

MEB'in yaz kursları 3 Temmuz'da başlayacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları için öğrenci başvuruları 19-25 Haziran'da alınacak. 3 Temmuz'da başlayacak kurslar, 27 Ağustos'ta sona erecek.

Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından, yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları için işlem takvimi paylaşıldı

Buna göre, öğretmen başvurularının alınması ve il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanması işlemleri, 12-18 Haziran'da yapılacak.

Öğrenci başvuruları ise 19-25 Haziran'da alınacak. Sınıfların oluşturulması 26 Haziran-2 Temmuz'da olacak. 3 Temmuz'da başlayacak kurslar, 27 Ağustos'ta sona erecek.

Etiketler; #milli eğitim baknalığı #3 temmuz
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