Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, TEOG'daki 17 bin öğrencinin birinci olduğu iddialarıyla ilgili olarak "Bu durum şaşırtıcı değil. Normal sınavda nasıl 100 alan öğrencimiz varsa, burada da var" dedi. Tekin, TEOG'da 665 birinci oldu, her iki dönemde bütün testleri doğru yaptılar" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, Habertürk TV'de konuştu. TEOG sınavında çok sayıda öğrenin birinci olmasına ilişkin "Bu durum şaşırtıcı değil" açıklamasında bulundu.



Tekin'in açıklamalarının satır başları şöyle: Temel yanılgı şurada. TEOG mantığı klasik anlamda bildiğimiz SBS ya da LYS, YGS gibi değil. Eleştiri yapanların büyük çoğunluğu bunu bilmedikleri için böyle ifadeler kullanarak eleştiriler yapıyorlar.



"YÜKSEK NOT VEREN ÖĞRETMENLER DEVREYE GİRMEZ Mİ O ZAMAN?"



Şu anda orta okullardan liseye geçişlerde hiçbir sınav yok. Biz sınavla geçişi kaldırdık. Sınavla geçişi kaldırdığınızda aklınıza gelecek yegane çözüm çocuğunuzun ortaokuldaki başarıların akademik notlarını toplarsınız bir derecelendirme yaparsınız. Bu şekilde değerlendirdiğimizde haklı olarak eleştiriler olacaktır. Okullarda gerek öğretmenler, gerek öğrencilerden kaynaklanan yüksek not veren okullar devreye girmez mi o zaman? Bunu ortadan kaldırmak için biz böyle bir uygulama başlattık. Objektif bir standart oluşturalım dedik.



"ÖĞRENCİ, MERKEZİ BİR SINAV HAVASINA GİRMİYOR"



Şu anda yaptığımız, çocuklarımızın zaten karne almak için girdikleri sınavlardan 1 tanesinin sorularını biz gönderiyoruz. Öğrenci, merkezi bir sınav havasına girmiyor. Bir sürü tedbir aldık. Çocuk bu sınava kendi okulunda ve kendi sınavında giriyor. Bugün Türkçe dersinin yazılı sınavı var, her gün nasıl geliyorsa geliyor, 1. saat Türkçe dersine giriyor ve o güne kadar işlediği konulardan yazılısına giriyor. Tek farkı var bu yazılının sorularını kendi öğretmeni hazırlamadı, biz hazırlıyoruz. Şişirme not verme mekanizmasını ortadan kaldıran bir standart oluşturmuş oluyoruz. Buradan biz çocuklarımızın ortaokul mezuniyet notlarını oluşturmuş oluyoruz.



"17 BİN BİRİNCİ ŞAŞIRTICI DEĞİL, HER İKİ DÖNEMDE 665 BİRİNCİ OLDU"



Normal sınavda nasıl 100 alan öğrencimiz varsa, burada da var. 17 bin kişinin birinci olması şaşırtıcı değil. TEOG'da 665 birinci oldu, her iki dönemde bütün testleri doğru yaptılar.Yeni dönem 18 Eylül'de başlayacak. 30 Haziran'da YEP puanları açıklanacak.



ÖĞRETMEN ATAMALARI



20 bin öğretmenle ilgili olarak, öğretmen alım sürecini başlattık. Onun dışında hükümetimiz bize ekstradan bize öğretmen kadrosu tahsis edilirse biz ihtiyaçlarımızı gidermeyi ve dışarıdaki arkadaşlarımızın ailemize katılmasını isteriz ama 20 bin kişi yeni dönemde bizlerle birlikte olacak.