Milli Eğitim Bakanlığınca, 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik yapılan ikinci dönem merkezi ortak sınavlara ilişkin verilere göre, matematik dersinin başarı ortalaması ilk defa 50 puanın üzerine çıkarak 55,35 düzeyinde gerçekleşti.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik yapılan ikinci dönem merkezi ortak sınavlara ilişkin verilere göre, matematik dersinin başarı ortalaması ilk defa 50 puanın üzerine çıkarak 55,35 düzeyinde gerçekleşti.



MEB, Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında, 26-27 Nisan'da gerçekleştirilen 8'inci sınıflar 2. dönem merkezi ortak sınavı test ve madde istatistiklerini hazırladıMerkezi ortak sınavlar 2. dönem sayısal verilerine göre, sınavlara 1 milyon 185 bin 328 öğrenci katıldı. Sınavların yapıldığı Türkçe, matematik, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, fen bilimleri, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi sorularının yer aldığı testler arasında en çok doğru yapılan test, 146 bin öğrencinin 20 sorunun tamamına doğru yanıt vererek 100 tam puan aldığı din kültürü ve ahlak bilgisi oldu. Geçen yıl, bu testin tamamını doğru cevaplayan öğrenci sayısı 172 bin 405 olmuştu.



Merkezi ortak sınavların ikincisinde, 139 bin öğrenci İngilizce, 112 bin öğrenci fen bilimleri, 177 bin öğrenci Türkçe, 180 bin öğrenci T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, 76 bin öğrenci de matematik testinin tüm sorularına doğru yanıt verdi.



Geçen yıl ikinci dönem merkezi ortak sınavlarda matematik testinde 20 sorunun tamamını doğru yanıtlayan öğrenci sayısı 20 bin 299 iken bu yılki sayının 76 bine çıkması dikkat çekti. Öte yandan, testlerdeki puan ortalaması geçen yıl matematikte 42,05 iken bu yıl 55,35 oldu.



Bu kapsamda, ikinci dönem ortak sınavlarda en düşük ortalamaya sahip ders matematik olmasına karşın, bu dersin başarı ortalaması Türkiye genelinde ilk defa 50 puanın üzerine çıkarak 55,35'e ulaştı.



Din kültürü ve ahlak bilgisi ortalaması geçen yıl 78,25 iken bu yıl 78,15 ile yine öğrencilerin en yüksek başarı elde ettiği ders oldu.



İnkılap tarihi ve Atatürkçülük testinin puan ortalaması geçen yıl yüzde 65,08 iken bu yıl 73,75, Türkçe testinin puan ortalaması geçen yıl 60 iken bu yıl 72,3, fen bilimleri testinin puan ortalaması geçen yıl 56,04 iken bu yıl 65,75 olarak gerçekleşti.



Öte yandan, İngilizce testinin puan ortalaması 57,60'dan 60,10'a yükseldi.



Testlerin zorluk derecesi



Sınavda madde güçlük indeksi sonuçlarına göre en zor testin matematik, en kolayının ise din kültürü ve ahlak bilgisi testi olduğu belirlendi.



Bakanlık yetkilileri, merkezi ortak sınav verilerine ilişkin yaptıkları değerlendirmede, bu yılki başarının geçen yıllara göre yüksek olmasının, MEB'in hedefleriyle örtüştüğünü vurguladı.



Merkezi ortak sınavların yalnızca bir dersin merkezi olarak yapılması anlamına geldiğine ve sınav stresini azaltmayı amaçladığına işaret eden yetkililer, başarının giderek yükselmesinin bu amacı doğruladığını belirtti.



Yetkililer, merkezi ortak sınavlardaki başarı oranının artmasında, MEB'in Türkiye genelinde ücretsiz düzenlediği destekleme ve yetiştirme kurslarının katkısının da bulunduğuna dikkat çekti.



Soruların müfredat kapsamında hazırlandığını ve düzenli çalışan öğrenciler için sürpriz bir sorunun yöneltilmemesinin, başarının artmasındaki diğer bir etken olduğunu vurgulayan Bakanlık yetkilileri, "Sınıfında matematikten 100 alan bir öğrencinin merkezi ortak sınavda da aynı başarıyı gösterebilmesi, MEB'in baştan beri hedeflediği bir sonuçtu." değerlendirmesinde bulundu.