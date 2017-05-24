Karabük'te idrar yolunda yanma şikayetiyle hastaneye başvuran 85 yaşındaki hastanın mesanesinden 220 gram ağırlığında taş çıkarıldı

Karabük'te, idrar yolunda yanma şikayetiyle özel bir hastaneye başvuran 85 yaşındaki Osman Onaran'ın mesanesinden 220 gram ağırlığında mesane taşı çıktı.



Ameliyatı yapan üroloji uzmanı Opr. Dr. Emin Coşkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, mesane taşını başarılı bir şekilde çıkardıklarını söyledi.



Hastanın sağlığının iyi olduğunu belirten Coşkun, "Hastamız bir ay önce sık idrar yapma, zor idrar yapma ve idrar yaparken yanma şikayetiyle müracaat etti. Yaptığımız tetkikler sonucunda hastamıza BPH+ mesane taşı tanısı koyduk. Yapılan başarılı bir operasyonla mesaneden yaklaşık 10 santim boyutunda ve 220 gram ağırlığında mesane taşı çıkarıldı. Ayrıca hastadan prostat dokusu çıkarıldı. 25 yıllık meslek hayatında bu kadar büyük taş görmedim." diye konuştu.



Coşkun, hastadan çıkarılan taşın, Batı Karadeniz'de bugüne kadar bir hastanın mesanesinden ameliyatla çıkarılan en büyük mesane taşı olma özelliğini taşıdığını aktardı.

Osman Onaran da Coşkun'a teşekkür etti.



Rahatsızlık dolaylısıyla çok sıkıntı çektiğini dile getiren Onaran, "Emin Coşkun hocama geldim, beni ameliyat etti ve eski sağlığıma kavuşturdu. Taşı görünce ben de çok şaşırdım." dedi.