Akseki Şahinler Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, modern makinelerle donatılmış atölyelerde öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe dökmek için kamu kurumları ile vatandaşlar için mobilya üretiyor.

Antalya'nın Akseki ilçesindeki Şahinler Çok Programlı Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü öğrencileri, bir yandan eğitim alıyor, bir yandan da öğrendikleriyle kamu kurumları ve vatandaşlar için mobilya üretiyor.



Akseki Şahinler Çok Programlı Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü öğrencileri, modern makinelerle donatılmış atölyelerinde mobilya üzerine önce teorik bilgiler alıyor. Öğrenciler daha sonra bunları hayata geçirerek, mesleğin inceliklerini öğreniyor.



Mobilya öğretmeni Ergün Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölümde 4 kız, 11 erkek öğrenci bulunduğunu söyledi.



Mobilya iç mekan tasarımı alanında eğitim gören öğrencilerin teorik bilgileri pratiğe dökerken, aynı zamanda meslek sahibi olduklarını belirten Duman, "Burada bazı kurumlara büro mobilyaları, okulların kütüphaneleri ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda mobilya ve dolap yapıyoruz. Bunlar okulumuza gelir olarak dönüyor." dedi.



Lise Müdürü Muhammed Çoban da meslek liselerini bitiren öğrencilerin iş hayatına daha erken başladığına işaret ederek, "Belki de Türkiye'de çok nadirdir meslek liselerinde mobilya bölümlerinde bayan öğrenci olması. Ama bizim öğrencilerimizin 4'ü kız. Kız öğrencimiz mobilya bölümünü seçerek bu işi yapabileceklerini gösterdiler ki birçok erkek öğrencimizden de daha gayretli ve başarılılar." diye konuştu.



Çoban, bölümden mezun olan öğrencilere iş yeri açma belgesi verdiklerini bildirdi.



"Mesleğimi çok seviyorum"



Mobilya bölümü 12'nci sınıf öğrencisi Şule Tapılak, okula isteyerek geldiğini söyledi. El işleriyle uğraşmayı sevdiğini dile getiren Tapılak, "Diplomamı alınca bir iş yeri açabilirim. Okulu bitirince işim hazır. Mesleğimi çok seviyorum. Genelde bu bölüme erkekler geliyor. Ama kızların da gelip başarılı olacağına inandım. Biz kız olarak bölümde 4 öğrenciyiz. Bölümün biraz zorlukları var ama yine de herkese kızların başarılı olacağını gösterebiliyoruz. Erkeklere göre daha başarılı olduğumuzu düşünüyorum." dedi.



11'nci sınıf öğrencisi Ayşe Türker de bölümü kızların çok fazla tercih etmediğini ifade ederek, şunları aktardı:



"Babaları izin vermiyor, bu bölümü marangozluk olarak görüyorlar. Aslında bu bölüm marangozluk değil. Çok güzel şeyler başarıyoruz. Burada okuyup iç mimar olanları gördük. Mezun olunca mesleğinizi elinize alabilirsiniz. İleride üniversiteyi kazanırsam iç mimarlık bölümünü seçerek yükselmek istiyorum."



Ahmet Can Ünal da okulda iyi eğitim gördüklerini, kullanılan makinelerin son teknoloji olduğunu anlattı. Mesleği çok sevdiğini dile getiren Ünal, okuldan mezun olunca üniversiteyi kazanamasa bile dükkan açma şansı bulunduğunu ifade etti.