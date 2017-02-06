Uyuşturucu bağımlısı bireylere profesyonel destek vermek amacıyla hazırlanan Narkolog Projesi’nde psikologlara eğitim programı başladı. Proje ile uyuşturucu bağımlılarının tedaviye olan isteklerinin arttırılması hedefleniyor.

Uyuşturucu bağımlısı bireylere profesyonel destek vermeyi hedefleyen Narkolog Projesinde görev alacak psikologların eğitimi başladı.



Bu amaçla 11 pilot ilde görev alacak 21 psikoloğun eğitimi, Ankara Anemon Otel’de başladı.



Eğitim programında Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkan Vekili Erişir konuştu.



Proje ile bağımlı bireylerde, tedaviye olan isteklerinin arttırılması, toplumsal sistemle yeniden buluşması amaçlanıyor.



Projenin hedefleri arasında bireyin yeniden suça karışması da var.







Haber: Tansev Kara

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