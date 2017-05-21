Denizli'de 50 yıl önceki öğretmen ve öğrencileri bir araya geldi. Etkinlikte duygulu anlar yaşandı.

Kızılcabölüklüler Vakfı tarafından "Kızılcabölük Öğretmenleriyle Buluşuyor" etkinliği düzenlendi.



Kızılcabölük'te 1950'li yıllardan bu zamana kadar görev yapmış onlarca öğretmen ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte duygu dolu anlar yaşandı.



Kızılcabölük Halk Binası'nda gerçekleştirilen etkinliğe Tavas Belediye Başkanı Turhan Veli Akyol, eski milletvekillerinden Salih Dayıoğlu ve Hasan Ercelebi'de katıldı.



Öğretmenlerin konuşmalarının ardından öğrenciler halk oyunları oynadı.



ulusalkanal.com.tr