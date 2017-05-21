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Öğretmenler 50 yıl sonra öğrencileriyle buluştu

Denizli'de 50 yıl önceki öğretmen ve öğrencileri bir araya geldi. Etkinlikte duygulu anlar yaşandı.

Öğretmenler 50 yıl sonra öğrencileriyle buluştu

Kızılcabölüklüler Vakfı tarafından "Kızılcabölük Öğretmenleriyle Buluşuyor" etkinliği düzenlendi.

Kızılcabölük'te 1950'li yıllardan bu zamana kadar görev yapmış onlarca öğretmen ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte duygu dolu anlar yaşandı.

Kızılcabölük Halk Binası'nda gerçekleştirilen etkinliğe Tavas Belediye Başkanı Turhan Veli Akyol, eski milletvekillerinden Salih Dayıoğlu ve Hasan Ercelebi'de katıldı. 

Öğretmenlerin konuşmalarının ardından öğrenciler halk oyunları oynadı. 

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #denizli #öğretmen #öğrenci #kızılcabölüklüler vakfı #buluşma
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