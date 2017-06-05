Hürriyet gazetesi yazarı Osman Müftüoğlu, internette paylaşılan bazı sağlık bilgilerinin değerlendirilmesinde dikkatli olunması konusunda uyardı. "Kalp krizine karşı nasıl önlem alırsınız?" diye sorulduğunu aktaran Müftüoğlu, "Sonra da ardına ‘kısa bir hikâye’ eklenip önünüze dikkat çekici bir ‘çözüm’ konuluyor. Çözüm şu: Kalp krizine karşı öksürük!" ifadelerini kullandı. Yazısında bir mesajı aktaran Müftüoğlu, mesajın ardından Kardiyolog Dr. Murat Kınıkoğlu’nu aradığını belirtti.

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