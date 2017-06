Hürriyet gazetesi yazarı Osman Müftüoğlu, internette paylaşılan bazı sağlık bilgilerinin değerlendirilmesinde dikkatli olunması konusunda uyardı. "Kalp krizine karşı nasıl önlem alırsınız?" diye sorulduğunu aktaran Müftüoğlu, "Sonra da ardına ‘kısa bir hikâye’ eklenip önünüze dikkat çekici bir ‘çözüm’ konuluyor. Çözüm şu: Kalp krizine karşı öksürük!" ifadelerini kullandı. Yazısında bir mesajı aktaran Müftüoğlu, mesajın ardından Kardiyolog Dr. Murat Kınıkoğlu’nu aradığını belirtti.

Hürriyet gazetesi yazarı Osman Müftüoğlu'nun yazısı şu şekilde:

İNTERNETTE paylaşılan bazı sağlık bilgileri var. Bunları değerlendirirken lütfen dikkatli olun.Sağlığınızı bu bilgilerle yönetmeye de kalkmayın! Yoksa başınız fena halde belaya girebilir. Çünkü bu bilgilerin çoğu eksik, hatalı ya da çakma (!) şeyler. Önemli bir ayrıntı da şu: Bu öneriler “acil durumda yapılacaklar”dan biriyse daha da tedbirli olun. “İnternet doktoru” ile sorunlarına çare ararken, sağlık problemleri “Google Amca, Yahoo Teyze veya Yandex Bey”ile çözerken sağlığı daha da bozulan pek çok insan var. Bu gibi riskli internet önerilerinden biri bugünlerde pek gündemde. Herkesin birbirine gönderdiği o mesajda önce “ Kalp krizi ne karşı nasıl önlem alırsınız?” diye soruluyor. Sonra da ardına ‘kısa bir hikâye’ eklenip önünüze dikkat çekici bir ‘çözüm’ konuluyor. Çözüm şu: Kalp krizine karşı öksürük! Bu mesaj Ertuğrul Özkök’e de ulaşmış. Birkaç gün önce beni aradı ve sordu: “Hocam, bu mesaj doğru mu?” Detaylar için buyurunuz…Önce mesajı bir gözden geçirelim…“Diyelim ki saat 18.15 ve zorlu bir iş gününden sonra arabanızla (yalnız başınıza) eve dönüyorsunuz. Gerçekten yorulduğunuz, sıkıldığınız ve çileden çıktığınız bir gününüzdesiniz. Birden göğsünüzde başlayıp kolunuza ve çenenize doğru ilerleyen şiddetli bir ağrı. Evinize en yakın hastaneden sadece 10 km uzaklıktasınız, fakat o mesafeye bile ulaşıp ulaşamayacağınızdan emin değilsiniz. Ne yapabilirsiniz? Kalp masajı konusunda belki eğitim de almıştınız ama size öğreten şahıs, muhtemelen bu masajı kendi kendinize nasıl yapabileceğinizi öğretmedi… Son zamanlarda bir sürü insan kalp krizine yalnız başınayken yakalanmaktadır. Yardım olmaksızın, normal kalp atışı bozkardeş ve baygınlık hisseden bir insanın bilincini yitirmeden önce sadece 10 saniyesi vardır. Bu durumda kalan şahıslar kendilerine, devamlı ve şiddetli bir şekilde öksürerek yardımcı olabilirler. Her öksürükten önce derin bir nefes alınmalı ve öksürük sanki göğüs derinliğinden balgam çıkarmak istercesine derin ve uzun olmalıdır. Derin nefes alma ve öksürük, yardım gelene ya da kalp normal ritmine geri dönene kadar, durmaksızın her iki saniyede bir olacak şekilde devam etmelidir. Derin nefes alma akciğerlere oksijen ulaştırırken, öksürük hareketi kalbi sıkıştırarak kanın dolaşımını sürdürür. Kalp üzerindeki sıkıştırma hareketi aynı zamanda kalbin normal ritmine dönmesine de yardımcı olur. Bu şekilde, kalp krizine maruz kalan kişi, kendisini bir hastaneye ulaştırabilir.”Ertuğrul Özkök’ten gelen mesajı alınca önce Kardiyolog Dr. Murat Kınıkoğlu ’nu aradım. Dr. Kınıkoğlu özetle şunları anlattı: “Öksürürken göğüs boşluğu içindeki basınç artar, bu da beyne giden kanın bir-iki saniye süreyle artmasına neden olur. Aynı şekilde hastada bir ritim bozukluğu varsa (fibrilasyon veya taşikardi) öksürmek –küçük bir ihtimalle- ritmi düzeltebilir. Ancak öksürmenin olumsuz etkileri olumlu etkisinden fazladır. Bir kere “öksürük senkopu” dediğimiz bir şey vardır, öksürmek bizatihi kendisi bayılmaya neden olabilir. Kalp krizi nedeniyle tansiyonu zaten düşme eğiliminde olan bir kişiyi daha da riske sokmak demektir. Daha önemlisi öksürme çabası bir efor gerektirir. Kalp krizi geçiren bir kişide kalbin yükünü azaltmak gerekirken gereksiz yere öksürmeye zorlamak yangına benzin dökmek olur. Bu tip konularda internette ahkâm kesmeden önce saygın bilimsel kuruluşların ne dediğine bakmak gerekir. Amerikan Kalp Birliği’nin “kalp krizi geçiren hastaları öksürmeye teşvik etmenin hiçbir faydası olmadığını, hatta zararlı olabileceği” yolunda açıklaması vardır. Bu yüzden göğsünde ağrı hisseden bir kişinin öksürmeye çalışmasını tasvip etmiyoruz.”SÜRATLE istirahat haline geçiniz. Şekerli su vs gibi şeyler içmeyiniz, herhangi bir şey yemeyiniz.En yakın ve en donanımlı hastaneye nasıl ulaşabilirim?” sorusuna cevap arayınız. Hastaneye ulaşma süreniz uzadıkça tedavi şansınız azalacaktır. Uzmanlar “Her 30 dakikalık gecikme ölüm riskini %8 artırıyor” diye uyarıyor. Kesinlikle öksürmeye, hapşırmaya veya başka bir manevra yapmaya kalkmayınız. Hatta kriz siz yürürken veya merdiven çıkarken, yani hareket halindeyken gelmişse hemen olduğunuz yerde yarı oturur pozisyonda uzanarak istirahate geçiniz. Cep telefonunuzdan 112’yi arayıp en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılmanızı isteyiniz.Bu arada –eğer yalnızsanız- yapabileceğiniz bazı şeyler var: Bayılacak gibi hissetmeniz halinde uzandığınız yerde ayaklarınızı kalp seviyesinin üzerine kaldırıp kalbinize daha çok kan akışı sağlamaya çalışınız. Boynunuzdaki sıkı kravatı, düğmeleri gevşetin ve beklemeye geçiniz.Eğer yanınızda varsa bir adet 325-500 mg’lık asetil salisilik asit tabletini ağzınızda çiğneyip emmeyi deneyiniz. tmayınız, çiğneyiniz.)Kalp krizi geçiren birinde kalp ritim bozukluğu veya kalp durması gibi bir durum söz konusu olursa öksürme atakları denenebilir ama bu işin sadece doktor gözetiminde ve yoğun bakımda izlenen bir hastaya uygulanabilmesi mümkün. Ayrıca öksürmenin kalp krizine bağlı her ritim bozukluğunu düzeltebileceğini söylemek de mümkün değil. Tersine mevcut bir ritim bozukluğunu daha da ciddileştirme, kötüleştirme ihtimali bile var.