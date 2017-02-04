Okullar ne zaman açılıyor? - 6 Şubat 2017 Pazartesi günü okullar açılacak mı?

2016-2017 eğitim-öğretim yılı 2. dönemi 6 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 900 bin öğretmen haftanın ilk günü ders başı yapacak. 2 dönem 9 Haziran Cuma günü sona erecek. Uzmanlar okullar açılmadan öğrencileri uyardı; “Uyum sorunu yaşamamanız için şu 3 gün uyku saatlerinizi erkene çekin.”

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