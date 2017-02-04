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Okullar ne zaman açılıyor? - 6 Şubat 2017 Pazartesi günü okullar açılacak mı?

2016-2017 eğitim-öğretim yılı 2. dönemi 6 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 900 bin öğretmen haftanın ilk günü ders başı yapacak. 2 dönem 9 Haziran Cuma günü sona erecek. Uzmanlar okullar açılmadan öğrencileri uyardı; “Uyum sorunu yaşamamanız için şu 3 gün uyku saatlerinizi erkene çekin.”

Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 900 bin öğretmen pazartesi ders mesaisine başlıyor.

2016-2017 eğitim öğretim yılı 2. dönemi 9 Haziran 2017 Cuma günü sona erecek. Zor bir maraton öğrencileri bekliyor olacak.

Öğrencilerin sömestr tatili sonrası en büyük sorunları ise, okulla uyum sorunu. Zira öğrenciler, tatil rehavetlerini üzerlerinden atamıyor. Uzmanlar uyarıyor, bu 3 gün uykunuzu erkene çekin! 

Okulların açılmasıyla trafik de hareketlenecek. Öğrenci servisleri yollara çıkacak.

Haber: Ersan Pekin
Kamera: Tansev Kara

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #6 şubat pazartesi okul var mı #okullar ne zaman açılacak #tatil #6 Şubat 2017 Pazartesi günü okullar açılacak mı
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