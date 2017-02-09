Organlarıyla 3 hastaya umut oldu

Bursa'da, tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 47 yaşındaki kadının böbrekleri ve karaciğeri, 3 hastaya umut oldu.

Bursa Kamu Hastaneleri Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 gün önce beyin kanaması nedeniyle Bursa Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan 47 yaşındaki A.G'nin beyin ölümü gerçekleşti.



Hastane yetkilileri, A.G'nin organlarının bağışlanması konusunda ailesinin onayını aldı. Bunun üzerine A.G'nin karaciğer ve böbrekleri, başarılı bir operasyonla alındı.



Hastanenin organ nakli koordinatörü Tamara Uzun Bal, hastanın ailesine teşekkür etti.



Bal, "Beyin kanaması sonucu hastanemizde tedavi gören A.G'nin beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından ailesi organlarının bağışlanmasını kabul etti. İki böbrek ve karaciğeri, Bursa'da organ bekleyen 3 kişiye umut olacak." ifadelerini kullandı.