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Organlarıyla 3 kişiye umut oldu

Ayvalık ilçesinde 64 yaşında beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin organları 3 hastaya nakledilecek

Organlarıyla 3 kişiye umut oldu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 64 yaşında beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 hastaya umut oldu.

Ayvalık Devlet Hastanesinde tedavi gören ve ismi açıklanmayan 64 yaşındaki erkek hastanın beyin ölümü gerçekleşti.

Hastanenin Organ Nakil Koordinatörlüğü, aile ile görüşüp organların bağışı konusunda onay aldı.

Hastanın iki böbreği ve karaciğeri Bursa Acıbadem Hastanesi'nden gelen ekipler tarafından alındı.

Ayvalık Devlet Hastanesinin Organ Nakli Koordinatörü Aykut Aksoy, hastanede ilk kez beyin ölümü teşhisi konulduğunu belirtti.

Hiç zaman kaybetmeden harekete geçtiklerini ifade eden Aksoy, "Bu güzel ramazan ayı içinde ailenin bağış konusunda olumlu karar alması çok güzel oldu. Bursa'dan gelen ekip, 2 böbreği ile karaciğerini başarılı bir operasyonla aldı. Organ bağışının yaşı yoktur. Umarım bu organlar diğer hastalarla uyuşur ve cana can katar." dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #organ bağışı #Balıkesir #ayvalık
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