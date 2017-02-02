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Organlarıyla hayat verecek

Çorlu'da beyin ölümü gerçekleşen kadının organları ailesince bağışlandı

Organlarıyla hayat verecek

 Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, beyin ölümü gerçekleşen kadının organları ailesi tarafından bağışlandı.

Şeyh Sinan Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kendini asarak intihar girişiminde bulunan G., yakınları tarafından kurtarılarak Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanedeki müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşen G.'nın organları ailesi tarafından bağışlandı.

Bunun üzerine, İstanbul'dan gelen 3 ayrı uzman ekip G.'nın karaciğer, kornea, kalbi ve böbreklerini ameliyatla aldı.

Özel kutulara konulan organlar, tam donanımlı ambulanslarla İstanbul'a götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #Çorlu #nakil #organ
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