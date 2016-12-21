ÖSYM 2016 KPSS ortaöğretim/önlisans tercih kılavuzu (ÖSYM tercih işlemleri)

ÖSYM 2016 KPSS tercih kılavuzu yayımlandı. Milyonlarca KPSS ortaöğretim önlisans adayı 21 Aralık itibari ile KPSS tercih işlemlerine başlayacak. KPSS tercihleri 30 Aralık'a kadar devam edecek. Peki KPSS tercihleri nasıl yapılır?

KPSS sınavına giren adayların günlerdir heyecanla beklediği tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. KPSS sonuçlarını beklerkenki heyecan yerini tercih kılavuzunun açıklanmasına bırakmıştı. Nihayet adayların bekleme heyecanı sona erdi. KPSS Ortaöğretim/ Önlisans tercih kılavuzu açıklandı.



Kamu kurum ve kuruluşlarına yerleşmek isteyen memur adaylarını tercih kılavuzunun açıklanmasının ardından yeni bir heyecan ve tedirginlik sardı. Adayların merak ettiği sorular arasında ''KPSS puan barajı kaç? 60,70,80 puanla bir bölüme yerleşebilir miyim?'' gibi konular var. FETÖ operasyonları dolayısıyla çok sayıda memurun görevden alınması nedeniyle sınava giren 3.5 milyon aday istediği bölümlere yerleştireceği konusunda umutlu.



e-Devlet sistemi üzerinden de tercih kılavuzuna ulaşabilir ve tercihler hakkında bilgi alabilirsiniz.



ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak.



ÖSYM 2016 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ



KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?



ÖSYM'nin resmi adresinden yayınlanan tercih kılavuzu erişime açıldı.



21 Aralık (bugün) yayınlanan tercih kılavuzu ile tercih işlemleri erişime açıldı. Tercih işlemleri için son tarih 30 Aralık 2016 saat 23.59 olarak açıklandı. Tercih işlemleri ÖSYM'nin sitesinden on line olarak yapılacak. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır.



Adaylar, tercihlerini, KPSS-2016/2 tercih kılavuzunda yer alan kurallara göre, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile yapacak.



1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR



1.1 Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır.



1.2 KPSS-2016/2 Tercih Kılavuzu, ilgili mevzuat uyarınca atama izni alınmış olan kadroları ve pozisyonları, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsamaktadır.



1.3 Adayların bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Mayıs 2016, 16 Ekim 2016 ve 20 Kasım 2016 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2016-KPSS Lisans ve 2016-KPSS Ortaöğretim/Önlisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.



1.4 Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır.



1.5 İlgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, daha sonraki personel alımları için yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamazlar.



2. TERCİHLERİN YAPILMASI İÇİN GENEL BİLGİLER



Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği gün itibarıyla, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM’ye gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, atamaları yapılmayacaktır. Adayların boş kadrolara ve pozisyonlara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur.



3. TERCİHLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ İŞLEMLER



3.1 Adaylar tercihlerini 21-30 Aralık 2016 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 30 Aralık 2016 gecesi, saat 23:59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır.



3.2 Bu kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarının atama yapacakları boş kadro ve pozisyonlarını içeren tablolar yer almaktadır. Tablo-1’de ortaöğretim mezunlarının, Tablo-2’de önlisans mezunlarının ve Tablo-3’te lisans mezunlarının tercih edebilecekleri kadro ve pozisyonlar bulunmaktadır.



3.3 Tercihlerinizi yaparken size uygun olan kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolardaki “Aranan Nitelik Kodları” sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Tercihler belirlenmeden önce sistemde kayıtlı mezun olunan alan/program bilgisi mezun olunan alan/program tablolarından kontrol edilmelidir. Bir kadro veya pozisyon için mezun olunan program/alan koşulu birden fazla ise bunlardan birinin

karşılanması yeterlidir. Ayrıca, bu kılavuzdaki Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı tarafından düzenlenen “Başvuru Genel Şartları ve Diğer Hususlar” başlıklı uyarıları mutlaka okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarıları da göz önünde tutmanız gerekir



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