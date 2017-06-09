Askeri üs bölgesine saldırı: 2 şehit
Askeri üs bölgesine saldırı: 2 şehit
Pakistan ve Hindistan, ŞİÖ'ye tam üye oldu
Pakistan ve Hindistan, ŞİÖ'ye tam üye oldu
İstanbul'da 4 katlı bina çöktü
İstanbul'da 4 katlı bina çöktü
Arda Turan'a bir şok daha! Barcelona...
Arda Turan'a bir şok daha! Barcelona...

ÖSYM'den LYS adaylarına 09.45 uyarısı

ÖSYM'den, yarın ve pazar günü yapılacak Lisans Yerleştirme Sınavlarına girecek adayların, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce binalara alınma işleminin tamamlanacağı uyarısında bulundu.

ÖSYM'den LYS adaylarına 09.45 uyarısı
ÖSYM'den, yarın ve pazar günü yapılacak Lisans Yerleştirme Sınavlarına girecek adayların, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce binalara alınma işleminin tamamlanacağı uyarısında bulundu.

ÖSYM'nin Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, yarın Sosyal Bilimler Sınavı'nın (LYS-4) saat 10.00'da, Matematik Sınavı'nın (LYS-1) ise pazar günü saat 10.00'da yapılacağını hatırlatıldı.

Açıklamada adaylara, saat 09.45'ten sonra sınav binalarına alınmayacakları uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA
Etiketler; #ösym #lys #Pazar #Lisans Yerleştirme Sınavları
banner863
Önceki Haber
Arda Turan'a bir şok daha! Kapı kapandı
Sonraki Haber
Çikolata devi Mars İngiltere ve İrlanda'da bazı çikolataları geri çağırıyor!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.