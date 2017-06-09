ÖSYM'den, yarın ve pazar günü yapılacak Lisans Yerleştirme Sınavlarına girecek adayların, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce binalara alınma işleminin tamamlanacağı uyarısında bulundu.Kaynak: AA
ÖSYM'nin Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, yarın Sosyal Bilimler Sınavı'nın (LYS-4) saat 10.00'da, Matematik Sınavı'nın (LYS-1) ise pazar günü saat 10.00'da yapılacağını hatırlatıldı.
Açıklamada adaylara, saat 09.45'ten sonra sınav binalarına alınmayacakları uyarısında bulunuldu.
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