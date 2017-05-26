İZMİR'in Bornova ilçesindeki Suphi Koyuncuoğlu Ortaokulu'nda okuyan Pelin Gündür'e 6 ay önce lenf kanseri teşhisi konuldu. Pelin geçirdiği ağır tedavi sürecine rağmen okuma sevdasından geri durmadı. 6 öğretmenin evde eğitim verdiği Pelin, TEOG sınavında 120 sorudan sadece 8 yanlış yaparak büyük bir başarıya imza attı. Kanseri de yenen Pelin iki başarının sevincini aynı anda yaşadı.

Bornova'da yaşayan Medine ve Tarık Gündür çiftinin iki çocuğundan biri olan 15 yaşındaki Pelin Gündür son 6 ayda hayatının en zor mücadelesini verdi. Ev hizmetlerinde çalışan anne Medine ve plastik enjeksiyon ustası Tarık Gündür, kızlarının boynundaki şişliği fark ederek Kasım 2016'da doktora götürdü. Aile doktorunun yönlendirmesiyle Ege Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Bölümü'ne götürülen Pelin'e burada yapılan testler ve biyopsinin ardından, acı gerçekle karşı karşıya kalındı. Pelin'e Aralık 2016'da lenf kanseri teşhisi konuldu. Ailesi Pelin'e lenf kanseri olduğunu bir süre söyleyemedi. Doktorları tarafından hemen kemoterapi ile tedaviye başlandı. Arkasından radyoterapi de geldi. Tedavi başlangıcında bir şeyler olduğunu fark eden Pelin'e doktorları hastalığından ve kendisini bekleyen tedavi sürecinden bahsetti. Hastalığını kabul etmeyen Pelin en çok okula gidemeyeceği için üzüldü. Yine de derslerinden geri kalmak istemeyen Pelin, bir çözüm yolu ararken duymak isteyeceği en iyi haberi aldı. Bornova Suphi Koyuncuoğlu Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi olan Pelin'e evde eğitim alabileceği söylendi ve 6 öğretmeni haftanın 5 günü ders vermek için evlerine geldi. Kendisi tedavisinden kalan zamanlarında derslerine sarıldı. Bir yandan kanserle savaşan Pelin, bu yıl girdiği TEOG sınavında 120 sorudan sadece 8 yanlış yaptı. Yaşadığı zorlu süreci anlatan Pelin, "Öncelikle boynumda bir şişlik oluştu. Doktora gitme kararı aldık. Doktorumuz bizi üniversite hastanesine sevk etti. Biyopsi olduktan sonra teşhis konuldu. Doktorlar bana hastalığımı anlattı. Başlarda üzüldüm, ancak yine de çalışmaktan bir şeylerle uğraşmaktan vazgeçmemek lazım. Öğretmenlerim de sağolsunlar destek oldular" dedi.



"KURTULUYORUM, UMARIM TEKRARLAMAZ"



Evde, Türkçe, İngilizce, Matematik, İnkılap Tarihi, Fen, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden eğitim aldığını söyleyen Pelin, "TEOG sınavına gayet sıkı bir şekilde hazırlandım. TEOG sınavında tam hastalığımın yoğun olduğu devrede 120 sorudan 8 yanlış yaptım. Kesinlikle ne olursa olsun, hayatta başına ne gelirse gelsin ileride pişman olmamak için vazgeçmemek gerekir. Benim de başıma ilk defa geldi. Ancak mücadele ettim. Şimdi ışın tedavisi görüyorum. Bu tedavi de 31 Mayıs'ta son bulacak. Artık aylık tedaviye geçeceğim. Kurtuluyorum, umarım tekrarlamaz" diye konuştu.



MEZUNİYET TÖRENİNE KATILDI



Hastalıkla mücadele ve girdiği sınavda başarılı olan Pelin Gündür, uzun süre sonra, okuduğu Suphi Koyuncuoğlu Ortaokulu'na giderek mezuniyet törenine katıldı. Tören öncesi çok heyecanlı olduğunu belirten Pelin. "Kalbim çıkacakmış gibiydi. Benim için çok güzel bir anı olacak. Bu kadar zaman dışarıya çıkamayıp okula gidemedikten sonra çok güzel oldu. Arkadaşlarımı, okul müdürümüz Hüseyin Yaldız'ı özlemiştim" dedi.



Torunu ile gurur duyduğunu belirten anneannesi Hatice Taşdemir de Pelin'i hiç yalnız bırakmadıklarını, eğitiminin çok iyi geçtiğini ve onunla gurur duyduklarını belirtti.