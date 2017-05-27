İstanbul Halk Sağlığı Müdürü Dr. Güner: "Yurttaşlarımız, ramazanda ücretsiz danışmanlık için tüm ilçelerimizdeki Toplum Sağlığı Merkezlerimizde 59 diyetisyenimizle verdiğimiz poliklinik hizmetimizden faydalanabilir"

İstanbul Halk Sağlığı Müdürü Dr. Abdullah Emre Güner, vatandaşların ramazanda ücretsiz danışmanlık için tüm ilçelerdeki Toplum Sağlığı Merkezlerinde 59 diyetisyenle verilen poliklinik hizmetinden yararlanabileceklerini bildirdi.



Güner, yazılı açıklamasında, Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak hastalıkların oluşmadan önüne geçmeyi, sağlığı korumayı amaçlayan "birinci basamak" denilen sağlık hizmetlerini verdiklerini kaydetti. Hatalı beslenmenin pek çok hastalığa neden olabileceği bilinciyle, halka sağlıklı beslenme kültürünü kazandırmak için gayretle çalıştıklarını vurgulayan Güner, şunları kaydetti:"Ramazan ayına girdiğimiz bu günlerde özellikle kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza mutlaka bir uzmandan destek alıp ona göre beslenmesini öneriyoruz. Ücretsiz danışmanlık için tüm ilçelerimizdeki Toplum Sağlığı Merkezlerimizde 59 diyetisyenimizle verdiğimiz poliklinik hizmetimizden faydalanabileceğinizi hatırlatmaktan mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle tüm halkımızın ramazan ayının sağlıklı geçmesini temenni ediyorum."Güner, sahur ve iftar arasında uzun bir zaman dilimi olması nedeniyle bu iki öğünde yapılacak besin seçiminin önemli olduğunu belirterek, iftarda aşırı yağlı, baharatlı yiyeceklerden, şerbetli tatlılardan uzak durulması gerektiğini vurguladı.Bağırsak hareketlerinin düzenliliği için posa açısından zengin beslenilmesi gerektiğine dikkati çeken Güner, şunları ifade etti:"1 adet hurma veya zeytin ile iftara başlanıp, devamında 1 kase çorba içilmelidir. Sonrasında 10-15 dk. ara verip ani kan şekeri yükselmesinin önüne geçilebilir. Ana yemek tercihi posa ve vitamin açısından zengin olan sebze grubundan yapılırsa; vücudun ihtiyacı olan sıvı, vitamin, mineral dengesi sağlanacak; hazımsızlık gibi mide problemleri yaşanmayacaktır. Pişirme yöntemi olarak kızartma tercih edilmemelidir. İhtiyacımız olan proteini sağlamak için ızgara, haşlama ya da fırınlama yöntemi ile pişirilmiş yağsız kırmızı veya beyaz et tercih edilmeli, porsiyonu kişiye göre değişmekle birlikte 3-4 köfte kadarı aşmamalıdır. Besin çeşitliliğinin sağlanabilmesi açısından iftar sofrasında mevsim yeşillikleri ile hazırlanmış salata ve yoğurt bulundurulmalıdır. Yemeklere tuz ilavesi yapılırken dikkatli olunmalı, sofrada tuzluk bulundurulmamalıdır. Börek, pirinç pilavı, makarna gibi kan şekerini hızlı yükselten besinler mümkün olduğunca tercih edilmemelidir. Bunun yerine özellikle B grubu vitaminlerden zengin bulgur pilavı 3-4 yemek kaşığını aşmamak kaydıyla tüketilebilir. Her zaman önerdiğimiz şekilde vitamin ve posa acısından zengin olan esmer ekmekler seçilmeli ve 2-3 ince dilim aşılmamalıdır. Sahur ise kahvaltı gibi yapılmalı, uzun süre tokluk sağlaması nedeniyle yumurta mutlaka bulunmalıdır."Vücudun su dengesinin sağlanabilmesi için bir anda yüksek miktarlarda sıvı tüketmek yerine öğün sırasında 1-2 bardak, sonrasında birer saat aralıklarla 1 bardak tüketilen suyun, vücudun dengesinin korunması açısından faydalı olduğunu belirten Güner, "İftarda orucun su ile açılması midede hazımsızlık, gaz gibi sorunlara sebep olabilir. Onun yerine su içeren ve vücut ısısına daha yakın olan çorba ile başlamak daha doğru bir tercih olacaktır." değerlendirmesini yaptı.



Güner, Toplum Sağlığı Merkezlerinin adres ve telefon bilgilerine www.istanbulhalksagligi.gov.tr/kurumsal/kuruluslar/toplum-sagligi-merkezleri adresinden ulaşılabileceğini belirtti.