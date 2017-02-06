Sağlık Bakanı açıkladı! Hastanelerde yeni dönem başlıyor...

Sağlık Bakanı Recep Akdağ "Yatan hastalar için hastaların tek başına bir odada, bir yatakta refakatçisinin de kendisi ile beraber olabileceği banyosu, tuvaleti olan oda düzenine geçiyoruz. Yoğun bakımlar da artık tıkış tıkış değil, birbirinden ayrıldığı odalar olacak. İzlem açısından ise hemşire ve doktorun daha güzel izlem yapabileceği odalar olacak." dedi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Şimdi önümüzde yoğunlaştığımız yeni bir konu var. Kişinin hayatını kronik hastalıklar itibariyle tehdit eden, şişmanlık, hareketsizlik, sigara kullanımı gibi risklere yoğunlaşacağız. Şeker hastalığının erken tanınması ve takibi, kanser hastalarının tanınması, hiper tansiyon gibi hususlarda aile hekimlerimizi biraz daha eğiteceğiz ve onlara performans ölçütleri koyacağız" dedi.



Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Bakan Akdağ'ın açıklamaları şöyle:



CİDDİ MESAFE ALDIK



"2002'de iktidara geldiğimizde gerçekten durum perişandı. Çok ciddi bir mesafe aldık. Sağlıkta Dönüşüm programı ile Türkiye bütün dünyaya örnek oldu. Eksiklerimiz yok muydu, ya da hala yok mu? Elbette var. Ama kişi başına 500 dolar harcayarak Türkiye'deki sağlık hizmetlerini verebilen dünyada hiçbir ülke yok. Avrupa Birliği ülkelerinin önemli bir bölümü yılda 2 bin 500 dolarla 5 bin dolar arasında kişi başına sağlık harcaması yapıyorlar. ABD'de 8 bin 800 dolar civarındaydı en son. Bir türlü artışı da engelleyemiyorlar. Belki 10 bin dolarlara da yükseldi. Onu bilmiyorum."



HAREKETLİ AMBULANSA İHTİYACIMIZ VAR



"Ambulansla Hastaneye taşıdığımız kişi sayısı 10 katına çıktı. Ambulans tarafı hemen hemen bitti. Büyükşehirlerimizde özellikle İstanbul'da ilave ambulansa ihtiyaç var. Bir de hareketli ambulanslara ihtiyacımız var. Bunları bu sene büyük ölçüde zenginleştiriyoruz."



ZAMAN AYIRABİLECEKLER



"Aile hekimliği Türkiye'de yerleşti ama biraz heyecanını yenilemek gerekiyor. Bunun için bin tane sağlıklı yaşam merkezi kuracağız. Buralar aile hekimlerimiz için eğitim alanı olacak. Ayrıca aile hekimlerinin sayısını arttıracağız ve aile hekimi başına düşen vatandaş sayısını azaltacağız. Şu anda bu rakam ortalama 3 bin 500 hasta. Bunu ilk etapta 3 binin altına düşüreceğiz, 2023'e kadar da 2 bin 500'lerin altına, 2 binlere düşürmeyi hedefliyoruz. Böylece aile hekimleri hastalarına daha çok zaman ayırabilecek. Aile hekimlerinden performans olarak istediğimiz en önemli vazife, anne ve bebek ölümleri. Bu alanda büyük problemimiz vardı. Bir de aşılamalar. Bu problemi büyük ölçüde yendik."



3 KONUYLA SAVAŞACAĞIZ



"Şimdi önümüzde yoğunlaştığımız yeni bir konu var. Kişinin hayatını kronik hastalıklar itibariyle tehdit eden, şişmanlık, hareketsizlik, sigara kullanımı gibi risklere yoğunlaşacağız. Şeker hastalığının erken tanınması ve takibi, kanser hastalarının tanınması, hiper tansiyon gibi hususlarda aile hekimlerimizi biraz daha eğiteceğiz ve onlara performans ölçütleri koyacağız."



HERKESE RANDEVU HİZMETİ



"Poliklinik alanlarında randevulu hizmeti, karşılama hizmetlerini ve yönlendirme hizmetlerini geliştiriyoruz. Hastaneye giren yaşlı, engelli ya da ne tarafa gideceğini, nasıl hizmet alacağını çok iyi kestiremeyen kişilerden ihtiyacı olan herkese bu hizmeti vereceğiz."



YOĞUN BAKIMA YENİ DÜZEN



"Yatan hastalar için hastaların tek başına bir odada, bir yatakta refakatçisinin de kendisi ile beraber olabileceği banyosu, tuvaleti olan oda düzenine geçiyoruz. Yoğun bakımlar da artık tıkış tıkış değil, birbirinden ayrıldığı odalar olacak. İzlem açısından ise hemşire ve doktorun daha güzel izlem yapabileceği odalar olacak."



RAHAT ÇALIŞABİLECEKLER



“Biz hastanelerimizi kendimize göre yapıyoruz. Vatandaşın ve aynı zamanda sağlık çalışanın, doktorların rahat edeceği bir hastane. Burada en önemli husus da vatandaşın cebini korumak. Vatandaş kamu hastanelerine geldiği zaman herhangi bir para ödemeyecek. Girişte sembolik bir katkı ücreti ödeniyor. 6-7 lira gibi. Bu hizmetler geliştikçe özel sektör de değişimler oluyor."



Hastanelerde vale dönemi



Bakan Recep Akdağ yeni dönem hastanecilikte bir taraftan vatandaşın konforu ve rahatının yükseltildiği, diğer yandan tıbbi işlemlerde teknolojinin en yüksek seviyede kullanılacağını söyledi. Ayırca 'klinik kalite' denilen ve hastaya verilen hizmetin takip edildiği bir döneme geçildiğini belirten Akdağ “Bu sonuncusu zor bir alan. Bunu dünyada çok iyi başaran ülke hemen hemen yok. İngiltere'de Kanada'da, ABD'de yer yer diğer ülkelerde de üzerinde çalışılıyor. Kapısına geldiğinizde acilde bir hastanız varsa, en önemli problemlerden biri bugün aracımızı nereye koyacağımız. Kapıda aracınızı bir vale alacak, otoparka götürecek, çıkışta anahtarını size takdim edecekler" diye konuştu.



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