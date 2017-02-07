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Sağlık Bakanı Recep Akdağ açıkladı! 570 bin arttı

Sağlık Bakanlığı verileri hastaneye başvuranlar ve ameliyat sayılarında "patlama" yaşandığını ortaya koydu. Rakamlara göre son 5 yılda ameliyat sayısı 570 bin arttı.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ açıkladı! 570 bin arttı

Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın bir soru önergesi üzerine verdiği rakamlar sağlık hizmetlerindeki artışı gösterdi. 5 yılda hastaneye başvuru ve ameliyat sayısı arttı.

Hastanelerde son 5 yılda yapılan ameliyat sayısında 569 bin 568 artış oldu. Acile başvuru sayısı 16 milyon, polikiliniklere başvuruda 80 milyon 732 bin 395 arttı.

Bakanlık verilerini değerlendiren Dr. Hikmet Çevik, Sağlıkta dönüşüm programından dolayı artış yaşandığını söyledi.

Çevik, sağlık hizmetlerindeki artışın önününe geçilmesi gerektiği görüşünde.



HABER: MERAL AKKAYA - KAMERA: ŞENGÜL DERİN
ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Dr. Hikmet Çevik #Recep Akdağ #sağlık bakanlığı
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