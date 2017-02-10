Sağlık Bakanı Recep Akdağ: Sezaryen oranı yüksek hastanelere ceza geliyor

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, bir otelde Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığına (TÜSEB) bağlı Türkiye Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsünce düzenlenen çalıştaydaki konuşmasında sezaryen oranının yüksek olduğu hastanelere ceza geleceğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, çok yüksek sezaryen oranı olan hastaneleri değerlendirmeye aldıklarını bildirerek, "Bilimsel komisyonlar kuracağız ve bu komisyonlar, hastanelerdeki sezaryen oranlarını bilimsel kriterlere göre inceleyecek. Gereksiz sezaryen oranları en yüksek olan hastaneleri cezalandıracağız. Gereksiz sezaryenin en yüksek yapıldığı hastanelerde sezaryen ameliyatlarını yapan ekibi eğitime alacağız." dedi.



Akdağ, bir otelde Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığına (TÜSEB) bağlı Türkiye Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsünce düzenlenen çalıştaydaki konuşmasında, Türkiye genelindeki sezaryen oranları hakkında açıklamada bulundu.



Çok fazla gereksiz sezaryen doğumun gerçekleştiğini kaydeden Akdağ, "Sezaryen oranları özellikle özel hastanelerde çok yüksek. Toplam sezaryen oranları açısından özel hastanelerde yapılan doğumların 2016 yılında yüzde 71'i sezaryenle yapılmıştır. Özel hastaneler doğum falan yaptırmıyorlar, bu işe hassasiyetle eğilen kadın doğum uzmanları ve bu işe önem veren hastane yöneticileri dışında bu iş adeta bir gelenek halini almış. İhtiyaçtan tamamen çıkarılmış." ifadesini kullandı.



Üniversite hastanelerinin de bu orana yakın olduğunu dile getiren Akdağ, bunun sebeplerinin farklı olabileceğini, bu hastanelerde doğum sayılarının daha az olduğunu söyledi. Akdağ, devlet hastanelerinde ise bu oranın yüzde 38 düzeyinde gerçekleştiğini dile getirerek, bunun da yüksek olduğunu vurguladı.



Gereksiz sezaryene ceza gelecek



Akdağ, primer (ilk) sezaryen konusuna da değinerek, "Bunun üstüne çok odaklanıyoruz çünkü birinci doğum sezaryenle yapılırsa, sonraki doğumların normal doğumla yapılması güçleşiyor. Birinci doğumun normal doğum olarak yaptırılması, gerekmedikçe sezaryenin yapılmaması çok önemli." dedi.



Kamu hastanelerinde primer sezaryen oranın yüzde 16 olduğunu bildiren Akdağ, bu oranın üniversite hastanelerinde yüzde 36, özel hastanelerde ise yüzde 40 düzeyinde gerçekleştiğini açıkladı.



Akdağ, bu konuyla ilgili bir planları bulunduğunu, paydaşlarla çalışıldığını belirterek, şöyle devam etti:



"Sezaryen bir doğum yöntemi değil mecbur kalınan durumlarda yapılabilen, yapılması gereken büyük bir ameliyattır. Basit değildir, birçok komplikasyonları vardır. Hiçbir anne, hiçbir aile kendi sağlığından önce bebeğin sağlığını da sezaryenle riske atmamalıdır. Anne ile normal doğumdan sonraki ilk temas kısa zamanda gerçekleştiği için anneye bağımlılık yani tabi bağımlılık ve psikoloji çok daha düzgün olmaktadır.



Sezaryenle doğan bebeklerde alerjik hastalıklar, astım, şeker hastalığı ve bağırsak hastalıkları daha sık gözlenmektedir. Çocuklarda otizm, hiperaktivite bozuklukları, öğrenme güçlükleri gibi durumlarda sezaryen arasında ilişki kuran çalışmalar mevcuttur. Gereksiz sezaryenle doğum yaptırıldığı durumlarda anne ölüm oranlarının daha yüksek olduğunu biliyoruz."



Bakan Akdağ, çok yüksek sezaryen oranları olan hastaneleri değerlendirmeye alacaklarını bildirerek, "Bilimsel komisyonlar kuracağız ve bu komisyonlar, bu hastanelerdeki sezaryen oranlarını inceleyecekler." dedi.



Bu konuda cezai müeyyidelere de başvurulacağını dile getiren Akdağ şunları söyledi:



"Gereksiz sezaryen oranları en yüksek olan hastaneleri özür dileyerek söyleyeyim cezalandıracağız. Bu hususta elimizde mevzuat var. Gereksiz sezaryenin en yüksek yapıldığı hastanelerde bu sezaryen ameliyatlarına giren ekibi eğitime alacağız. Bununla ilgili mevzuatımız da var."