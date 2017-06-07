Onkoloji Hastanesi Radyoloji Kliniği'nin çöken tavanına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık tarafından söz konusu olayla ilgili inceleme başlatıldığı ifade edilirken, hastanede teknik ekip tarafından tadilatın başlatıldığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Radyoloji Kliniği çatısında kapatıcı plakalar ve ısı yalıtım malzemesinin bir kısmının düştüğünü bildirdi. Sağlık Bakanlığı , 1 vatandaşın yaralanmasına neden olan çökmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı : " Bugün medyada, "Hastanede tavan çöktü, bir hasta yaralandı" başlığıyla yer alan haberler üzerine aşağıdaki açıklamamın yapılmasına gerek görülmüştür. Bugün, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Radyoloji Kliniği sundurma çatısında, oluşan akıntılar nedeniyle yaklaşık 4 m2’lik bir bölümden, kapatıcı plakalar ve ısı yalıtım malzemesinin bir kısmı düşmüştür. Olası bir kazaya mahal vermemek için hastane teknik ekibince tadilat başlatılmıştır. Teknik ekip tarafından yapılan durum tespiti çalışması öncesinde iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli önlemler alınmış, tedbir amaçlı çalışma yapılan bölgenin çevresi boşaltılmıştır. Alınan tüm önlemlere ve güvenlik tedbirlerine rağmen hastaneye ayağındaki rahatsızlık nedeniyle tetkik için gelen bir vatandaşımıza ısı yalıtım malzemesinden kopan bir parça sekerek çarpmıştır. Hastada, yapılan tetkikler sonucu fiziksel bir yaralanma olmadığı tespit edilmiştir. Hastanın Nöroloji ve Ortopedi muayeneleri normal olarak değerlendirilmiş ve hasta taburcu edilmiştir. Daha sonra teknik ekip çatının onarımı ve gerekli güçlendirmeleri yapıp sorunu gidermiştir. Söz konusu olayla ilgili inceleme başlatılmıştır. "