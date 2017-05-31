Bugün "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü." Sağlık Bakanlığı "Sigaranı Söndür Çiçeğini Al" kampanyası başlattı.

"Sigaranı Söndür Çiçeğini Al"Tütün ürünlerine karşı mücadele eden Sağlık Bakanlığı bir kampanyaya daha imza attı. "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü." kapsamında "Sigaranı Söndür Çiçeğini Al" kampanyası başlatıldı.Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünce, kampanya için video hazırladı.Çekim için ilköğretim öğrencileri kullanıldı. Öğrenciler Ankara'nın birçok park ve bahçesinde etkinlik yaptı.Öğrenciler, sigara içenleri uyardı. Sigarasını söndüren çiçeği aldı.Sağlık Bakanlığı kampanya kapsamında 81 etkinlikler düzenlenecek. Hazırlanan videolarla milyonlarca kişiye ulaşılması hedefleniyor.