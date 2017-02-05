Sağlık ekiplerinin zorlu kış mesaisi

Kar yağışı nedeniyle zaman zaman bazı yolların kapandığı Şanılurfa'nın Siverek ilçesinde görev yapan 112 Acil Servis ekipleri, hastalara ulaşabilmek için yoğun çaba harcıyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Karacadağ bölgesinde etkili olan kar nedeniyle bazı yolların kapanması üzerine 112 Acil Servis ekipleri hastalara ulaşabilmek için yoğun bir çaba harcıyor.

İlçede görev yapan 112 Acil Servis ekipleri, ambulans ve paletli ambulanslarla gece gündüz demeden hastalara ulaşabilmek için tüm zorluklara göğüs gererek büyük bir fedakarlık örneği sergiliyor.

Bölgenin coğrafi konumu nedeniyle zor koşullarda görev yapan, bazen karda, yağmurda yürüyerek hastalara ulaşmak zorunda kalan ekiplerin vatandaşlardan aldıkları olumlu tepkiler, yorgunluklarını sevince dönüştürüyor.

İlçeye bağlı Dibekdüzü Mahallesi'nde şurup içen 3 yaşındaki Rojlat Kong'un yakınları durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirerek yardım talebinde bulundu.

Kar nedeniyle paletli ambulansla adrese giden sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından çocuğu Siverek Devlet Hastanesine kaldırdı.

Sağlık ekibinde paramedik olarak görev yapan Ali Aytar AA muhabirine yaptığı açıklamada, Siverek ilçesinde 4 ekip olarak tüm hastalara hizmet vermeye çalıştıklarını belirtti.

Özellikle Karacadağ bölgesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ambulansların giremediği yerlere paletli ambulanslarla giderek hastalara ulaştıklarını aktaran Aytar, "İki paletli ambulansımızla 24 saat boyunca sağlık hizmeti veriyoruz. Bütün arkadaşlarımla işimizi gönül rızasıyla ve severek yapmaya çalışıyoruz. Yağmur, kar soğuk demeden 24 saat boyunca vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Ekibin diğer paramediği Aysel Çoğalan da zorlu kış mevsiminde hiçbir mazerete sığınmadan hastalara yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Çalışma arkadaşlarıyla işlerini severek ve canla başla çalıştıklarını dile getiren Çoğalan, şöyle konuştu:

"Bu mesleği bütün bu zorluklarını bilerek seçtim ve hastalara yardımcı olmaktan da çok mutluyum. Bu zor koşullara rağmen bazen vatandaşlardan geç gelme konusunda tepkilerle de karşılaşıyoruz ama yol durumunu anlatınca bize anlayış gösteriyorlar. Bayağı zorlu bir yolculuğun ardından hastalarımıza ulaşabiliyoruz. Bu konuda vatandaşların büyük bir kesiminden güzel ve olumlu tepkiler alıyoruz bu da bizi sevindiriyor."

Tek amaçlarının vatandaşların sağlıklarına kavuşmaları olduğunu ifade eden Çoğalan, bunun için de gece gündüz demeden 24 saat hizmet verdiklerini sözlerine ekledi.