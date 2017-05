BUSAK ve Türkiye İşitme Engelliler Derneği iş birliğiyle geliştirilen proje kapsamında işitme engelliler, Sakarya Nehri'nin doğduğu Sakaryabaşı'na dalış yaptı.

İşitme engelliler, "Su Altında herkes ve her dil eşittir" projesi kapsamında, Sakarya Nehri'nin doğduğu Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki Sakaryabaşı'na dalış yaptı.



Bahçeşehir Üniversitesi Sualtı Kulübü (BUSAK), Türkiye İşitme Engelliler Derneğinin katkısıyla "Su Altında herkes ve her dil eşittir" projesini geliştirdi.



"Su altında herkes ve her dil eşittir" sloganıyla yola çıkan kulüp üyeleri, Sakarya Nehri'nin doğuş noktası Sakaryabaşı'nda, işitme engelli arkadaşlarıyla keşif dalışı yaptı.



Kulübün Başkanı Günışık Kumru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farkındalık yaratmak için işitme engellilere yönelik bir dalış projesi geliştirdiklerini belirterek, su altında herkesin ve her dilin eşit olduğunu kaydetti.



Su altında herkesin işaret diliyle konuşmak zorundan olduğunu ifade eden Kumru, şöyle konuştu:







"Dalgıçlar su altında iletişim kurmak için basit bir işaret dili kullanıyorlar. İşitme engellilerin su üstü yaşadıklarını zorluklara bu projeyle dikkati çekmeyi amaçladık. Bu projeyi Sakaryabaşı'nda hayata geçirmemizin nedeni Sakarya Nehri'nin doğuş noktası olmasıdır. Bizim de ilk projemiz olması nedeniyle burayı seçtik. İşitme engelli arkadaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz bu dalışı geleneksel hale getirmek istiyoruz."



Kumru, projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum.



Proje kapsamında dalış yapan Emre Fırat Yalçın ise kendisinin ilk kez dalış gerçekleştirdiğini bildirdi.



Su altında çok farklı duygular yaşadığını anlatan Yalçın, "İşitme engellilerin su altı iletişimi çok kolay. İşitme engelliler için su altı iletişim çok rahat oluyor. Engeli olmayanların su altı konuşurken kullandıkları işaretler çok kısıtlı. Bizim için çok fazla işaret var. Suyun altında hepimiz eşitiz. İşitme engellilere yönelik farkındalığın yayılmasını istiyorum. Tüm işitme engelleri Sakaryabaşı'nda dalış yapmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.