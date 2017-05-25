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Şeker hastaları dikkat

İftar ve sahurlarda sağlıklı beslenme çok önemli. Özellikle şeker hastaları çok daha dikkatli olmalı. Peki, sağlıklı iftar sofraları nasıl olmalı? İşte Sağlık Bakanlığı'ndan örnek ramazan sofraları.

Şeker hastaları dikkat

Sağlık Bakanlığı, ramazan ayının sağlıklı geçmesi için örnek bir iftar ve sahur sofrası hazırladı. 

Sağlıklı iftar menülerini Sağlık Bakanlığı Diyetisyeni Nermin Çelikay anlattı. Çelikay, hem sürenin uzun olması hem de sıcaklardan dolayı beslenmeye çok dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Peki, sağlıklı bir ramazan sofrası nasıl olmalı?

Ağır şerbetli tatlılar yerine ise sütlü tatlılar ve mevsim meyveleri tercih edilmeli. İftardan birkaç saat sonrasında kısa yürüyüş ve egzersizle de hazımsızlık problemlerinin önüne geçilebilir.

Sahur sofralarında ise hamur işinden ve karbonhidrattan uzak durulması gerekiyor. Çünkü bu besinler daha çabuk acıkmanıza ve kan şekerinizin düşmesine sebep olabilir. 

Hızlı yememek, yemekler arasında en az 15 dakika ara vermek, bol bol su tüketmek de önemli. 

Özellikle şeker hastaları iftar ve sahur arasında bol su tüketmeye özen göstermeli. Ama en önemlisi şeker hastaları oruç tutmadan önce mutlaka doktoruna danışmalı. 

Gazlı içecekler yerine ayran, maden suyu, az şekerli yapılan kompostolar tüketilmeli. Vüdun sıvı kaybını önlemek içinde iftar ve sahur arasında çok çay tüketmemeye özen göstermek gerekiyor. 

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #iftar #ramazan #sağlıklı beslenme #ramazan ayı #sahur #sağlık bakanlığı
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